Bakanlık, Diyarbakır ve Van belediyelerinin uluslararası toplantıya katılmalarına izin vermedi

Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyelerinin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Konseyi'nin Kolombiya'da gerçekleştireceği zirve toplantısına katılmalarına İçişleri Bakanlığı izin vermedi. Bakanlığın kararı ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne şimdiye kadar resmi bir yazı gelmezken, Van Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın kararına tepki gösteren Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinin uzun zamandır Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Teşkilatı Konseyi ile bu kuruluşun Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)’nın üyesi olarak çalışmalarını aktif bir şekilde yürüttükleri belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu çerçevede belediyelerimiz, 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Kolombiya’da gerçekleştirilecek olan UCLG Dünya Teşkilatı’nın 5. Kongresi ve Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi ile 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ekvator’da gerçekleştirilecek olan BM Habitat III toplantısına katılmak üzere yine üyesi olduğumuz Türkiye Belediyeler Birliği’nin organize ettiği heyette yer almak üzere Haziran ayında kayıt yaptırmıştır. Ancak, 5 Ekim 2016’da Türkiye Belediyeler Birliği her iki belediyemizle ile telefon görüşmesi yaparak, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bir karar üzerine UCLG’ye katılacak olan Türkiye heyetinde her iki belediyemizin yer alamayacağını ve dolayısıyla Kolombiya ve Ekvator’a katılım masraflarımızı üstlenmeyeceklerini, ama programa katılmak isteme durumumuzda kendi bütçemizle Türkiye heyetine dahil olmadan programa katılabileceğimizi bildirmiştir. Bu konuyla ilgili yazılı bir bilgilendirme talep etmemize rağmen, henüz tarafımıza ulaşmış bir yazı bulunmamaktadır."