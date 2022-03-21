Bakanlık, "çevre dostu" araç ihalesinde, bir tek yarış arabasında olan özellikleri şart koştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açtığı hibrit araç kiralama ihalesi dikkati çekti. İhalede istenen araçlar için “sadece Formula 1 araçlarında bulunan özellik” şart koşuldu. İhale, geçerli teklif veren çıkmayınca iptal edildi.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın onaylamasıyla yaklaşık altı ay önce ismi değiştirilen ve “sıfır emisyon” hedefi için görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “çevre dostu” araçlara geçiş yapamadı. Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi imzalı habere göre, 14 Ocak’ta bakanlığın yaptığı “20 adet hibrit taşıt kiralama” ihalesinin detayları dikkati çekti.

Buna göre, bakanlığa bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 14 Ocak 2022’de “20 adet hibrit taşıt kiralamak” için ihale düzenledi. 14 Şubat 2022’de yapılması öngörülen ihale “geçerli teklif verilmediği” gerekçesiyle iptal edildi. Ancak bakanlığın hazırladığı teknik şartname incelendiğinde ihaleye geçerli teklif verebilmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Şartnamede kiralanacak araçların teknik özelliklerinin sıralandığı başlık altında “beygir gücü” bölümünün karşısına “silindir hacminin karşılığı olan 100 cc”, “silindir hacmi” bölümünün karşısında da “beygir gücünün karşılığı olan 988 Hp” yazıldı. Bakanlık, “araçların 2021 ve üzeri modelde olması” koşulunu da şartnameye ekledi.

Bakanlığın şart koştuğu motor, yarış pistlerinde kullanılıyor

Bakanlığın şart koştuğu 988 beygir gücündeki hibrit motorlar F1’de yarışan araçlarda bulunuyor. 2014 yılından itibaren benzinli motorların yanına elektrikli motorların da eklendiği hibrit F1 araçlarında iki motorun toplam beygir gücü ortalama 1000’e ulaşıyor. Sadece pistlerde yarış amaçlı kullanılan ve teknik özellikleri kurallarla belirlenen bu araçlar yüksek hızlara ulaşabiliyor. F1’in hibrit döneminde pilot Valtteri Bottas’ın 2016’daki Meksika Grand Prix’inde saatte 372.5 kilometre hıza çıktığı biliniyor. Bakanlığın “F1” koşuluna karşın Türkiye’de satışa sunulan alt ve orta sınıftaki binek hibrit araç motorlarının beygir gücü 100 ila 300 arasında değişiyor.