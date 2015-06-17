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Yaşam

Bakanlık el attı, çaya katkı maddesi katılamayacak

Karışım olarak üretilmesi halinde 'siyah çay' ya da 'yeşil çay' olarak adlandırılamayacak

17 Haziran 2015 13:54

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çayın üretimi ile ilgili özellikleri belirledi. "Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği"ne göre ürünler; orijini çay olmayan, bitki ve hayvan kaynaklı, taş, plastik ve yapay hiçbir yabancı madde içeremeyecek.Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hiçbir katkı maddesi katılamayacak. Doğrudan tüketime sunulan ürünler, piyasaya hazır ambalajlı olarak arz edilecek.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin diğer kurutulmuş bitki ve/veya meyve parçalarıyla karışım olarak üretilmesi halinde ürün "siyah çay" ya da "yeşil çay" olarak isimlendirilemeyecek. Bu karışım ürünlerin etiketinde ürün adı aynı renk ve yazı karakterinde olmak şartıyla "…… ve siyah/yeşil çay karışımı" ve/veya  "siyah/yeşil çay ve  …… karışımı" şeklinde isimlendirilecek. 

İşletmecilerin, yeşil çaya ilişkin hükümlere 31 Aralık 2016'ya kadar uymaları gerekecek.

Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

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