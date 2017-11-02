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Eğitim

Bakanlık cami içinde anaokulu açmış!

Bakanlığa bağlı okulda 16 öğrenci eğitim alıyor

02 Kasım 2017 14:42

Mersin’deki bir caminin içerisine anaokulu açıldığı ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, aldıkları duyum üzerine Narlıkuyu Mahallesi’ndeki Hacı Ahmet Camii’ne gazetecilerle birlikte gitti. Atıcı, "Bu işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Bu ancak yükselmek isteyen insanların hükümete yağ çekmesi ya da yaranmaya çalışmasından başka bir şey değildir" dedi.

Burada caminin bir odasının anaokulu sınıfına çevrildiği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulda 16 öğrenciye eğitim verildiği belirlendi.

CHP’li Atıcı odaya girmek isterken bir öğretmen engel oldu. Daha sonra milletvekili olduğunu söyleyip odada inceleme yapan Atıcı, iddialar üzerine ‘saçmalık’ olarak tanımladığı durumu araştırdıklarını ve gerçek olduğunu gördüklerini söyledi.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Hemen mahallenin 2 kilometre aşağısında Narlıkuyu mahallemizin bir okulu var. Buradaki çocuklar taşımalı sistemle o okula eğitim almaya gidiyorlar ama anaokulu çocuklarını da camiye anaokulu eğitimi almaya gönderiyorlar. İçeride bir devlet memuru öğretmen var. Kayıtlardan da göreceğiniz üzere bu mahallede yaşayan tertemiz çocuklarımız var.”

"İşgüzarlık"

“Bu işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Bu ancak yükselmek isteyen insanların hükümete yağ çekmesi ya da yaranmaya çalışmasından başka bir şey değildir. Cami bizim baş tacımızdır. Camilere ibadet için gelinir” diyen Atıcı, camilerin siyaset için kullanıldığını ifade etti. (DHA)

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