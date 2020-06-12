T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlık, bir günlük 8 Mart etkinliğine 777 bin TL harcadı

“Türkiye’mizin Kahraman Kadınları” başlıklı etkinliği Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan katıldı

12 Haziran 2020 13:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı 8 Mart Kadınlar Günü etkinliği için “335 asgari ücretli çalışanın bir aylık maaşına denk gelen 777 bin TL’yi sadece bir günlük etkinlik için” harcadı.

Bakanlık, 27 Şubat’ta “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Organizasyonu Hizmeti” adı altında bir ihale düzenledi. İhale kapsamında “İstanbul’da üç bin kişinin katılımına uygun kapasitede kongre merkezi, konferans salonu veya toplantı mekânı” hazırlanması istendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afet, savaş, öngörülemeyen durumlarda kullanılması gereken” tartışmalı pazarlık yöntemiyle düzenlenen ve sadece iki şirketin davet edildiği ihaleyi, 777 bin 500 TL teklif veren “Yedi Fark Tanıtım Organizasyon Bilişim Turizm Danışmanlık İnşaat Şirketi’nin” kazandığı açıklandı. Bakanlık ile şirket arasında da sadece “7 ve 8 Mart’ı” kapsayan iki günlük sözleşme imzalandı.

“Türkiye’mizin Kahraman Kadınları” adı altında düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Yüzbinlerce liralık organizasyon ihalesini alan şirketin internet sitesinde yer alan referanslar bölümün de de “Hayrat Vakfı, Rabi Platformu, İlim Yayma Vakfı, Memur- Sen, İslam Dünyası STK’lar Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı” gibi kurumlar yer alıyor.

ETİKETLER

AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı8 mart etkinliğitayyip erdoğan777 bin TLYedi Fark Tanıtım Organizasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24