Bakanlık Belediye Meclisi'ni 'baypas' etti; Etiler'deki huzurevi alanında otel projesine onay

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Etiler’de ‘otel alanına’ çevrilen huzurevi alanı için Taş Yapı'nın sunduğu otel projesini kabul ederek ÇED sürecini başlattı. Şirket araziye 6 bodrum kat, 1 zemin kat ve 7 normal olmak üzere 280 odalı otel yapacak. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, projenin maliyeti 39 milyon 510 bin 860 TL olacak. Rumelihisarı’nda Taş Yapı’ya ait arsaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) 6 kere plan değişikliği gelmiş; İBB çeşitli gerekçelerle bu talepleri reddetmişti. Söz konusu proje, 17 - 25 Aralık soruşturmasında yasal dinleme kayıtlarında yer alan, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taş Yapı’nın sahibi işadamı Emrullah Turanlı arasındaki konuşmalarda da yer almıştı.

İlk talep 2006’da

Etiler’de huzurevi alanı olan arsaya ilişkin 2006 yılından itibaren İBB Meclisi’ne 6 kere plan değişikliği geldi. 2006-2009 yılları arası gelen 4 imar planı değişikliğinde arsanın sağlık tesisinden çıkarılarak 8 katlı konut alanı yapılması isteniyordu. İBB yeni bir sağlık alanı gösterilmediği gerekçesiyle teklifi reddetti. Söz konusu alana ilişkin 2011 yılının nisan ayında İBB Meclisi’ne bu kez 7 katlı otel yapılma isteği getirildi. Teklif oybirliğiyle reddedildi. Aynı yılın aralık ayında arazi için otel yapımından vazgeçilerek İBB Meclisi’ne bu kez “Özel Sağlık Tesisi” yapılma isteği getirildi. İBB bu teklifi de reddetti.

Otel olarak işlendi

17-25 Aralık soruşturmasının TOKİ dosyasında yer alan tapelerde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’la Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı dinlemeye takılmıştı. Bu olay Bayraktar hakkında hazırlanan ve Meclis’e gönderilen fezlekede “Sağlık tesisi yapımı için imar verilen ve Taş Yapı’ya ait olan arsaya, otel yapımı için illegal olarak imar alınması” suçlamasıyla yer aldı. Dinleme kayıtlarına da yer verilen fezlekede Turanlı, Rumelihisarı Toprakkale Sokak’ta yer alan arsaya otel yapmak için Bakan Bayraktar ve bakanlık bürokratlarından ricacı oluyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçen yıl arsayı imar planlarında otel alanına çevirdi. Planlarda zemin kat ve 7 kata da imar verildi. Plan notlarında yeşil alan olarak görülen alanın iç bahçe olarak yeşillendirileceği belirtildi.

ÇED süreci başlatıldı

Taş Yapı geçen günlerde bakanlığa, söz konusu araziye 280 odalı otel yapmayı öngören bir dosya sundu. Dosyaya göre 3 bin 182 metrekarelik alan üzerine 2 bin 534 metrekare taban alanında toplam 29 bin 932 inşaat yapılacak. Proje 6 bodrum kat, 1 zemin kat ve 7 normal kattan oluşuyor. Bodrum katlar bakanlık imar planlarında 4 kat görünüyordu. Şirketin sunduğu dosyaya göre 6 bodrum kata ayrı ayrı havuz, toplantı salonu, otopark, kahvaltı salonu, hamam ve fitness benzeri oluşumlar yapılacak. Zemin katta ofis, toplantı odası ve kafe, 7 normal katta da odalar yer alacak. Çatı katında ise teras ve açık havuz olacak.

Projenin maliyeti 39 milyon 510 bin 860 TL. Bakanlık geçen cuma günü dosyayı onaylayarak ÇED sürecini başlattı. İmar planlarına tepki gösteren İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ bakanlık tarafından hazırlanan ımar planlarına dava açtıklarını belirterek “Meclis’e geldi. 6 kez reddettik. Biz ve Kadir Topbaş neci? Gene kamulaştırma donatı alanı yok edildi” dedi.