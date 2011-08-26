Bakanlık ‘atık ilaç hareketi’ başlatıyor

T24

Sağlık Bakanlığı, gereksiz ilaç kullanımı konusunda vatandaşı bilgilendirmeye hazırlanıyor. Bakanlık yetkilileri, kullanım tarihi geçmiş ilaçların çöpe, lavaboya atılmaması ve yakılmaması konusunda da uyarıyor. Bunun yerine atık pil kutuları benzeri bir sistemin eczanelerde uygulanmaya başlaması hedefleniyor.‘Atık ilaç hareketi’ çalışmasında evlerde bulunan her 100 ilaçtan 45'inin kutusunun bile açılmadığı, bunların yüzde 26'sının kalp-damar ilaçları, yüzde 20’sinin ise antibiyotik olduğu tespit edildi.“İlacı yanlış kullanmak böbreklere ve karaciğere zarar veriyor, işgücü kaybına neden oluyor” diye konuşan İlaç Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Hanefi Özbek, “akılcı ilacı oturttuğumuzda tüm bunlardan kurtulacağız” dedi.Bu tespitler ışığında Sağlık Bakanlığı bünyesinde ‘akılcı ilaç şubesi’ kuruldu ve bilinçlendirme çalışmaları için ekipler oluşturuldu. Hedefte ilaç kullanıcıları ile birlikte eczacılar ve doktorlar da var.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yıllık ilaç harcaması 17 milyar liraya ulaşıyor. Bakanlık bilinçlendirme kampanyasında yüzde 15'lik bir başarı halinde bile 3 milyarlık tasarruf yapılacağını hesaplıyor.“Eczanelerde pil atık depoları gibi bir şeyler yapmayı istiyoruz, il sağlık müdürlükleri bunları alır gerekli yerlerde imha eder” diyen Hanefi Özbek, atık ilaçların çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak amacıyla eczanelere ilaç atık sistemi kurulmasının planlandığını söyledi.