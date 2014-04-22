Bakanlık açıkladı: Bu ürünleri tüketmeyin

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı etten süte, kahveden, baharata 33 gıda işletmesinin 42 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığını belirledi. Et ürünlerinde, at eti tespit edilirken, baharatta sudan boyası bulundu. Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları Bakanlığın internet sitesinde açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre, aromalı içecek üreten 2 gıda işletmesinin 3 parti ürününde, baharat üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, bal üreten 4 gıda işletmesinin 5 parti üründe, çikolata üreten 1 gıda işletmesinin 2 parti ürününde, enerji içeceği üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, et ürünleri ve toplu tüketime yönelik 8 gıda işletmesinin 9 parti ürününde, kahve üreten 1 gıda işletmesinin 1 parti ürününde, süt ürünleri üretimi yapan 11 gıda işletmesinin 15 parti ürününde ve takviye edici gıdalar üreten 4 gıda işletmesinin 5 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

İşte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıkladığı o firmalar ve markaları:

Aromalı İçecekler Listesi (Firma adı, ürün adı, marka):

Y.E.S. Gaz.Bas.ve Yay.Öğr.Evi Top.Al.İçki ve Meş. Dağ. Paz. Tic. Ltd.Şti. Bandırma/BALIKESİR Limon Aromalı Gazlı İçecek -(İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) 48 Hours İntima Gıda Medikal İthalat ve İhracat San. ve Tic. A.Ş. Çiğli/İZMİR -Ginsengli Meyve Aromalı İçecek (İlaç Etkin Maddesi / Verdanafil) Lovera

Ginsengli Bitki Karışımlı Tutti Frutti Aromalı İçecek (İlaç Etkin maddesi / Sildenafil) Sessq

Baharat Listesi:

Reis Onbaşı Pul Biber Fabrikası Hasancalı Köyü Musabeyli / KİLİS Toz Kırmızı Biber (Sudan Boyası Tespiti) HASAC

Bal Listesi :

Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda İnşaat San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti Bahçelievler/ İstanbul Doğal Petekli Çiçek Balı -Birbey Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Saray-Kazan/ Ankara -Süzme Çiçek Balı -Starmax Mustafa BAŞOL Kuşpınar Çarşamba Pazarı /DENİZLİ -Süzme Çiçek Balı -Süzme Çam Balı (Marka yok) İstanbul Gıda Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret- Kadir Selçuk ERGENÇ Esenyurt/İSTANBUL -Süzme Çiçek Balı -Ilgaz

Çikolata Listesi:

Cehre Gıda Kozmetik Özel Eğitim San. ve Tic. Ltd.Şti. Karatay/KONYA Chocolate (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) Energetic Man, Performans Arttırıcı Enerji Yüklü Çikolata (İlaç Etkin Maddesi/

Sildenafil) Max 72

Enerji İçeceği Listesi:

YES Gaz. Bas. Yay. Öğr. Evi. Top. Al. İçki Meş. Dağ. Paz. Tic. Ltd. Şti. Bandırma/BALIKESİR -Energy Drink

(İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) Uçan Ayı 7/24 Premium Quality

Kahve Listesi:

Sepe Natural Organik Ürünler San. Ve Tic.A.Ş. Buca / İZMİR Ginseng Aromalı Çözünebilir Kahve

Karışımı (İlaç Etkin Maddesi / Thio sildenafil) Kriko

Süt Ürünleri Listesi:

Aydoğan Süt Mamulleri İmalat İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti./İZMİR Kaymaksız Pastörize Yağlı Homojenize Yoğurt

(Jelatin, Bitkisel Yağ, Hayvansal İç Yağ) Aymer Süt , Yoğurt (Jelatin, Bitkisel Yağ) Yopey ,Kaymaksız Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) Yopey

Uzun Yaman Kantincilik Gıda Giy. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR Yoğurt (Bitkisel Yağ, Jelatin)

Yörem Süt Ürünleri Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş./ÇORUM Tam Yağlı Pastörize Homojenize Yoğurt (Bitkisel Yağ, Jelatin) Halis

Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR Tava Yoğurt (Bitkisel Yağ ve Jelatin) Arıkan

Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti./KONYA Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) Demircizade

Hikmet Kaya Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. /KONYA Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) Sağlık

Beyaz Süt ve Tarım Ürünleri San. Tur. Paz. Ltd. Şti./İZMİR Eritme Peyniri (Bitkisel Yağ) Beyazca Tereyağı -(Bitkisel yağ) Beyazca

Yavuz Gıda-Fazlı Yavuz/TRABZON Tereyağı (Bitkisel Yağ) Turabozan

Yavuz Adal Süt Ürünleri/ERZURUM Tereyağı (Bitkisel Yağ) Er Daphan Ovası

Şen Kardeşler Süt Ürn. Gıda İnş. ve San. Ltd. Şti./ANKARA Tereyağı (Bitkisel yağ) Şen Kardeşler Süt Ürn. Gıda İnş. ve San. Ltd. Şti./ANKARA Tereyağı (Bitkisel yağ) Çiftlik İskender Danacı Mandıra /ANKARA Vakfıkebir Tereyağı (Bitkisel yağ) Danacı 3

Takviye Edici Gıdalar:

Gülsa Kozmetik Gıda ve Doğal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. Sultanbeyli/İSTANBUL Big Bull (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) Q7 Cehre Gıda Kozmetik Özel Eğitim San. ve Tic. Ltd.Şti. Karatay/KONYA Bitkisel Gıda Takviyesi -Bayan Kapsülü (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) Angels Champion Set +18 -Bitkisel Gıda Takviyesi (İlaç Etkin Maddesi/ Sildenafil) Angels Champion Set +18 MS İlaç Paz.ve Dış Tic.Ltd.Şti. Esenler/İSTANBUL -Gıda Takviyesi (İlaç Etkin Maddesi/ Sibutramine) Q7 Veysi Topuz Akdeniz / MERSİN Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi /Sildenafil) -Themra

Et Ürünleri ve Toplu Tüketim Listesi :

Gerçek Tarım Gıda Reklam Dış Tic. Ltd. Şti Arnavutköy/İSTANBUL Mantı İç Malzemesi (At Eti Tespiti Oktay Usta Gıda (Nevim ÖZLEN) Avcılar/İSTANBUL Mini Kıymalı İçli Köfte (Tek Tırnaklı Eti Tespiti) Oktay Usta Kardeşler Döner-Mustafa KOÇYİĞİT Bornova/İZMİR Cağ Kebap (Kanatlı Eti Tespiti)

Erdinç KÖSE Et ve Et Mamulleri Lüleburgaz/KIRKLARELİ Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Tükrük Bezi (Baş Eti) Tespiti) Güner Hipermarket Tic. Ltd.Şti Esenyurt/İSTANBUL Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti)

Diltat Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti Esenyurt/İSTANBUL Kuzu Saç Kavurma ve Dana Kıyma (Kanatlı Eti Tespiti) Can-Et Lezzetim Sucuk Dolum ve İmalatı - İbrahim ÖZDEMİR Zeytinburnu/İSTANBUL Çiğ sucuk iç malzemesi (Dana Eti) (Sakatat Tespiti) Lezzetim

Ak Pınar Gıda Süt Hay. İml. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti Akşehir/KONYA Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk (Acılı) (Kanatlı Eti Tespiti) Dört-Er

