Bakanlık açıkladı: 31 ilde 385 devlet arazisi satılık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 14 ve 22-23 Aralık tarihlerinde ülke genelinde gerçekleşecek 31 ilde 385 arazi peşin veya yüzde 25 peşin 24 ay vade imkanıyla satışa sunulacağı açıklandı.

İlk dört sırayı CHP'li Büyükşehir Belediyeleri satışa sunulacak 105 arazi ile İzmir birinci, Muğla (50) ikinci, İstanbul (38) üçüncü ve Adana (20) dördüncü oldu.

Hangi şehirde kaç arazi satılacak?

Sözcü'nün haberine göre, 105 İzmir, 50 Muğla, 38 İstanbul, 20 Adana, 19 Elazığ, 16 Ankara, 14 Gaziantep, 14 Konya, 13 Aydın, 12 Mersin, 12 Manisa, 11 Antalya, 9 Tekirdağ, 8 Şanlıurfa, 7 Kayseri, 5 Kocaeli, 5 Erzincan, 3 Malatya, 2 Mardin, 2 Trabzon, 2 Kırşehir ve 1'er tane de Ayvalık, Bursa, Artvin, Samsun, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Giresun, Gümüşhane.

emlakmuzayede.com.tr adresinden yayınlanan liste ve şartnamede teminat yatırmak için;

Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi TR24 0001 2009 8780 0010 2609 89 no.lu TL hesabına, katılımcı isim ve soy isim boşluk T.C. Kimlik numarası, tüzel kişi olması halinde şirket adı boşluk vergi numarası yazılacak.

Her lot için yatırılması gerekli teminat tutarı Satış Şartnamesi’nin 2. maddesinde ve her lot’un lot detayında mevcut.

Diğer yandan; arsaların konum ve fotoğrafları ile tüm satış detayları için, https://www.emlakmuzayede.com.tr/ adresi ziyaret edilebilecek.

Satışa sunulacak yerler

Ülke genelinde 23 İstanbul, 15 Diyarbakır, 12 İzmir, 10 Mersin,10 Muğla, 9 Eskişehir, 7 Gaziantep, 5 Tekirdağ, 4 Edirne, 3 Aydın, 2 Hakkari, 2 Kayseri, 2 Kilis ile birer arazi ile de Ayvalık, Bursa, Adana, Ankara ve Şirnak'ta arazi satılacak.

-Bodrum Kızılağaç: 2 bin 730,94 metrekare plansız alan teminat tutarı 1 milyon 350 bin TL. Muhammen bedel: 9 milyon 558 bin 290 TL

-Bodrum Torba: 19 bin 130 metrekare konut alanı. Teminat tutarı 4 milyon TL. Muhammen bedel: 23 milyon 914 bin TL.

-5 bin 493,50 metrekare konut alanı muhammen bedel: 10 milyon 438 bin TL.

-10 bin 525 metrekare konut alanı teminat tutarı 4 milyon TL. Muhammen bedel: 18 milyon 419 bin TL.

-Bodrum Türkbükü: Bin 572,57 metrekare konut alanı Muhammen bedel: 7 milyon 863 bin TL.

-Fethiye Patlangıç: 724,50 metrekare konut alanı rayiç bedel 2 bin 500 TL. Muhammen bedel 1 milyon 811 bin 250 TL.

-2 bin 183,30 metrekare konut alanı Muhammen bedel: 5 milyon 458 bin 250 TL.

-Fethiye Günlükbaşı: 421 m metrekare konut alanı Muhammen bedel 947 Bin 250 TL.

-391 metrekare konut alanı Muhammen bedel 879 bin 750 TL.

22-23 Aralık'ta satışa sunulacak yerler

93 İzmir, 40 Muğla, 19 Elazığ, 19 Adana, 15 Ankara, 15 İstanbul, 14 Konya, 12 Manisa, 11 Antalya, 10 Aydın, 8 Şanlıurfa, 7 Gaziantep, 5 Kocaeli, 5 Erzincan, 5 Kayseri, 4 Tekirdağ, 4 Diyarbakır, 3 Malatya, 2 Mardin, 2 Kırşehir, 2 Mersin, 2 Trabzon ve birer tane de Giresun, Gümüşhane, Artvin, Samsun, Afyonkarahisar, Batman, Çorum.

Muğla'da satışa sunulacak yerler

Dalaman Şerefler: 3 bin 504,14 metrekare TOKİ hisseli Turizm Tesis Alanı. Teminat tutarı 100 bin TL Muhammen bedel: 7 milyon 8 bin 280 TL.

Milas Kıyıkışlacık: 2 bin 601,87 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 4 milyon 567 bin 370 TL.

*2 bin 229,71 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 187 bin 557,50 TL.

Milas Meşelik: Bin 583,41 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 187 bin 557,50 TL.

* 2 bin 25,37 metrekare KONUT TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel 1 milyon 519 bin 27,50 TL.

* Bin 95,03 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 832 bin 222,80 TL.

* Bin 76,36 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 807bin 270 TL.

* bin 73,36 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 805 bin 20,00 TL.

* 781,68 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 648 bin 794,40 TL.

* Bin 665,07 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 98 bin 946,20 TL.

* Bin 266,71 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 962 bin 699,60 TL.

* 712 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 619 bin 440 TL.

* 845,91 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 702 bin 105,30 TL.

* 948,47 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 787 bin 230,10 TL.

* 913,30 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 721 bin 507,00 TL.

* Bin 106,01 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 829 bin 507,50 TL.

* Bin 133,21 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel 861 bin 239,60 TL.

* Bin 515,57 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 136 bin 677,50 TL.

* Bin 110, metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel 843 bin 638,00 TL.

* 641,96 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel 558 bin 505,20 TL.

* Bin 78,26 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel 808 bin 695,00 TL.

* 905,71 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 715 bin 510,90 TL.

* Bin 86,78 m metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 825 bin 952,80 TL.

* Bin 491,53 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 118 bin 647,50 TL.

* Bin 659,79 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 95 bin 461,40 TL.

* Bin 575,17 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 39 bin 612,20 TL.

* Bin 793,29 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 1 milyon 183 bin 571,40 TL.

* Bin 152,03 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 875 bin 542,80 TL.

* Bin 62,93 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 797 bin 197,50 TL.

*893,76 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel 710 bin 539,20 TL.

* Bin 300,93 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 988 bin 706,80 TL.

* Bin 49,30 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 797 bin 468 TL.

* 981,78 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 741 bin 243,90 TL.

* 855,61 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 680 bin 209,95 TL.

* 752,48 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 594 bin 459,20 TL.

* 757,94 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 629 bin 90,20 TL.

* 850,11 metrekare TOKİ hisseli konut alanı. Muhammen bedel: 671bin 586,90 TL.