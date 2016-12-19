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Bakanlık 96 firmaya ait 150 hileli ürünü açıkladı; işte tam liste

Et, süt, yağ gibi ürünlerde taklit yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları kamuoyuna sunuldu

19 Aralık 2016 15:40

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu.

Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde açıklandı. Buna göre, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 96 firmaya ait 150 parti ürün kamuoyunun bilgisine sunuldu. Öte yandan, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında Bakanlıkça 2012'den bu yana 642 firmaya ait bin 323 parti ürünün ismi açıklandı.

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Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaralarının tam listesi için tıklayınız.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kontroller sonucunda bitkisel yağlarda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 30 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ayçiçek ve zeytin yağlarına ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu ürünlerde yağ asitleri kompozisyonu, başka tohum yağları tespit edildi.

Köftede domuz eti, sakatat...

Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 29 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği aralarında sucuk, köfte, kıyma, kebabın da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler duyuruldu. Örnek olarak köftede domuz eti, kanatlı eti, sakatat, dana sucukta baş eti tespit edildiği aktarıldı.

Sütte nişasta

Süt ve süt ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 28 gıda işletmesinin ürettiği yoğurt, tulum ve eritme peynirleri ile kaymak ve tereyağının da aralarında bulunduğu ürünlere ait bilgiler aktarıldı. Laboratuvar sonuçlarına göre söz konusu ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Açıklamada, takviye edici gıdalar ve benzer ürünlerde de kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünlere ait bilgiler de yer aldı. Örnek olarak, bitkisel karışımlı macunun içinde ilaç etkin maddesi "sildenafil"e rastlandığı bildirildi.

Bal, kahve, çikolata

Balda da kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan 3 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği ürünler, kahvede 1, çikolatada ise 3 gıda işletmesinin ürünlerine ait bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

 

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