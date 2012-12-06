Bakanlık 25 gıda firmasını daha teşhir etti

Tarım Bakanlığı, sahtecilik yaptığı belirlenen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT sütü teşhir etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 25 gıda şirketini daha teşhir etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 37 parti ürüne ait (17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT süt) bilgiler aşağıda yer almaktadır."

Açıklamaya göre bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 37 parti ürüne ait (17 peynir, 12 yoğurt, 7 tereyağı, 1 UHT süt) bilgiler şöyle:

Firma adı Ürün adı Marka Parti/Seri no

Sütkon Gıda Tar. Ürn.ve Day. Tük. Mal. San.Tic. Ltd. Şti./Konya Yağlı Eritme Peyniri(Bitkisel yağ)

Demircizade 12.04.201221.04.201226.07.2012 Mehmet Demirci GıdaTar. Ürn. Oto. İnş.San. Tic. Ltd. Şti./Konya Eritme Peyniri(Bitkisel yağ) Ozan Demircizade 20052012

Süller PeynircilikSüt ve Süt Ürünleriİnş. San. ve Tic. Ltd.Şti./Denizli Peynir karışımı(Nişasta) Süller 12.09.2011

Saruhanlılar Süt ve Süt Ürünleri/Denizli Peynir karışımı(Nişasta) Ovmalux 16.03.2012

Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./Kayseri Tam yağlı tulum peyniri (Bitkisel yağ) Narlıtepe 077066038

Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./Kayseri Tulum peyniri (Bitkisel yağ) Zirve 068

Narin Süt ve Süt Ürünleri Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti./Kayseri Tulum peyniri (Bitkisel yağ) Narlıtepe 181210

Birsen Güven Gıda San.ve Tic. A.Ş./Kayseri Tam yağlı tulum peyniri (Bitkisel yağ) Karel 08

Torunoba Süt Ürünleri/Elazığ Tam yağlı tulum peyniri (Bitkisel yağ) Torunoba 348

YGS Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti./İzmir Taze kaşar peyniri (Bitkisel yağ) Acan 02.04.12

YGS Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti./İzmir Taze kaşar peyniri (Bitkisel yağ) Can 11.03.2012

İzsüt Besicilik Tar. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti./İzmir Kaşar peyniri (Bitkisel yağ) Özay 26.03.2012

Baran Süt Ürün. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./İzmir Homojenize Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin) Özdoğan Tatal 03.04.2012

Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti./İzmir Tam yağlı homojenize yoğurt (Bitkisel yağ, jelatin) Çakıroğlu 21.05.2012

Yeşil Tire Süt Mamülleri/İzmir Homojenize yoğurt (Bitkisel yağ) Yeşil Tire 30.05.2012

Elbistan Altınova Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti./K.Maraş Tam yağlı yoğurt (Jelatin) Elbistan Altınova 0000737

Aydınoğlu Süt Mamülleri/K.Maraş Yarım yağlı yoğurt (Jelatin) Çilem 26.06.2012

Şelale Süt Tic. ve San. Ltd. Şti./Antalya Homojenize yoğurt (Jelatin) Çağlayan son tüketim tarihi/18.04.2012

Mustafa Hazar-Yüksel Mandıra/İzmir Tam yağlı homojenize yoğurt (Jelatin, bitkisel yağ) Burgucu 21.07

Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti./İzmir Tam yağlı tava yoğurdu (Jelatin, bitkisel yağ)

Arıkan Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. 12.06.2012

Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti./İzmir Kaymaksız Yoğurt (jelatin, bitkisel yağ)

Aymer Süt 30.03.201229.07.2012

Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic. San. Ltd. Şti./İzmir Pastörize yağlı homojenize kaymaksız yoğurt (Jelatin, bitkisel yağ) Aymer Süt 11.07.2012

Adım Süt ve Gıda Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti./İzmir Tava yoğurt (Jelatin, bitkisel yağ) Adım 28.05.2012

Temel Gıda/Trabzon Geleneksel tereyağ (Bitkisel yağ) Subaşılı Hekimoğlu Temel 05.07.2012

Beyaz Süt ve Tarım Ürn. San. Tur. Paz. Ltd. Şti./İzmir Tereyağı (Bitkisel yağ) Beyazca 0305

Emin Gıda İnş. Oto. İth. ihr. San. ve Tic.Ltd. Şti./Ankara Pastörize tereyağı (Bitkisel yağ) Bayella 04-01

Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./Ankara Tereyağı (Bitkisel yağ) Frozya 20-13

Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş./Ankara Tereyağı (Bitkisel yağ) Tokgöz 03

Sakarya Süt ve Gıda San. Tic. Koll. Şti./Tekirdağ Tereyağı (Bitkisel yağ) Özne 001/01

Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic.A.Ş./Balıkesir Yarım yağlı UHT keçi sütü (İnek sütü) Kay 143/2