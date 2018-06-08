Bakanlığın yayımladığı istatistiklere göre kapatılacak 13 hastane 'en iyi 100' arasında

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı “Her Branşta İlk 100 Hastane” istatistiklerine göre, Ankara’da Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri’nin açılmasıyla birlikte kapatılması planlanan 13 hastanenin birçok branşta Türkiye’nin “en iyi 100 hastane”si arasında yer alıyor.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre kapatılması planlanan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi köklü hastaneler birçok branşta önemli fark yaratmış bulunuyor.

Birçok branşta en iyiler arasındalar

On üç hastanenin tümü, İç Hastalıkları, KBB, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Nöroloji, Kardiyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Üroloji, Göğüs Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Hematoloji pek çok alanda sıralamada ilk yüzde yer alıyor.

Bilkent Şehir yakında açılıyor

Türk Tabibleri Birliği (TTB), sağlık örgütleri ve uzmanlar tarafından eleştirilen şehir hastaneleri iktidar tarafından büyük bir şovla birer birer açılırken, Bilkent Şehir Hastanesi’nin yakında faaliyete geçirileceği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde ilk bölümünün açılacağı hastane kompleksi için yerli ve yabancı 8 banka 890 milyon avro proje finansman kredisi sağladı.

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Hastaneler ve sıralamaları

Kapatılacak hastanelerden bazıları ile ilgili veriler şöyle:

"Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 26 bin 422 ameliyat ile birinci, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyat sıralamasında 21 bin 342 ameliyat ile yedinci, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 milyon 258 bin 784 hasta ile muayene sıralamasında altıncı, ambulansla en fazla hasta götürülen hastaneler arasında 23 bin 910 hastayla beşinci, 18 bin 907 ameliyatla onsekizinci, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkolojide 68 bin 20 muayene ile ikinci, genel cerrahide 85 bin 178 muayene ile onuncu, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatan hasta oranı bakımından birinci, kardiyolojide 88 bin 439 muayene ile sekizinci, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi acil servis branşında 112 bin 148 muayene ile otuzikinci, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 54 bin 445 muayene ile otuzuncu, Ulucanlar Göz Hastanesi göz Hastalıkları branşında birinci, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi kadın hastalıkları ve doğumda 302 bin 429 muayene ile birinci."