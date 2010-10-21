Bakanlığın 'teşhir' ayıbına Eğitim Sen'den tepki geldi

T24

İffetsiz suçlaması





Evini terk etti





‘Savunma’ deniyor ama...



Bakanlığa tepkisini dile getiren Eğitim Sen, 'İlanda suçlu gibi gösterilmesi problemlidir” dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Kadın bakan ve müsteşar tarafından yönetilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu’nca dün yayımlanan resmi bir ilanda “fuhuş yaptığı” iddia edilen kadın öğretmeninin ismi ve görev yeri açıkça yazıldı.İlanda, “disiplin fiili işlediği” belirtilen G.A.’nın “fuhuş yaptığı” iddiasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü, adresinde bulunamadığı için savunmasının alınamadığı tebliğ edildi.İlan aracılığıyla G.A.’dan savunma vermesi istendi. Ancak, MEB yetkilileri, ilanda “savunma için” denilmesine rağmen soruşturmanın Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce tamamlandığını, G.A.’nın suçlu bulunduğunu açıkladı.Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, “Hukuki dayanakları bulunmasına rağmen ilanda suçlu gibi gösterilmesi problemlidir” dedi.Kurul, MEB Müsteşarı Esengül Civelek’e bağlı. İlanın “Disiplin Fiili İşleyen” bölümünde öğretmenin adı yazılırken, şunlar kaydedildi:“İsnat Olunan Fiil: Fuhuş yapmak ve fuhuş yapma eğiliminde olmak suretiyle 4357 sayılı Kanun’un 7/e maddesine temas eden fiil işlemek. Hakkında düzenlenen soruşturma raporuna göre isnat olunan fiil ile ilgili olarak savunması istenmiş, ancak adresinde bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 Sayılı Kanun’un 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur.”4357 Sayılı Kanunnunda, “Ögretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar” deniyor.Tebligat Kanunu’nda ise adresi meçhul olanlara tebligat ilanı yapılacağı, ilanda ilgililerin ad ve soyadlarının, işlerinin, iş yerlerinin yazılacağı belirtiliyor.Kanunun 31. maddesinde “İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez” deniyor.DHA’nın haberinde yer alan iddialara göre; G.A. hakkındaki suçlamalar 3 yıl öncesine dayanıyor. Evlenip boşandığı bildirilen G.A., hakkındaki fuhuş iddiaları nedeniyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.G.A.’ya maaşının dörtte üçlük bölümü ödenmeye başlandı. Uyarılara karşın okula farklı kıyafetlerle gelen ve teneffüslerde dizüstü bilgisayarıyla chat yaptığı bildirilen G.A.’nın bu konuda da yöneticilerden uyarı aldığı öğrenildi.Gelişmeler üzerine ilköğretim okulunda görev yapan, kızında gelişim bozukluğu olduğu öğrenilen G.A., yaşadığı yeri terk etti. G.A.’nın, son olarak Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir sağlık kuruluşuna başvurduğu tespit edildi. Sağlık kurumu da bilgi almak için Gemlik Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bilgi istedi.Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, “İlana göre, öğretmenden savunma istendiğine göre kanıtlanmış bir durum yok ancak, ilanda bir türlü suçluymuş gibi açıkça isminin verilmesi problemlidir. Çok hassas bir konu” dedi.MEB yetkilileri ise Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan soruşturma sonucunda G.A’nın suçlu bulunduğunu söyledi. Müdürlüğün soruşturma dosyasında öğretmenin meslekten ihracına ilişkin ceza teklif edilmesi üzerine konunun Yüksek Disiplin Kurulu’nda değerlendirmeye alındığını belirten yetkililer, “Kurul, iddia olan öğretmenle ilgili görüşme yapar. Öğretmen, adresinde bulunamadığı için açık adı yazılarak Resmi Gazete’de savunmasının istendiği tebliğ edilir. Eğer öğretmen 15 gün içinde yanıt vermezse, Kurul öğretmenin savunmasını yapmış kabul eder. Bir ay sonra toplanacak olan Kurul, öğretmenle ilgili son kararı verir” görüşünü iletti.