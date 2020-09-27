Bakanlığın pandemiden etkilenen 'özel tiyatrolara' vereceği maddi destekten akaryakıt ve inşaat şirketleri de yararlanmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen 'özel tiyatrolara' yapacağı 12 milyon TL’lik destek kampanyasından şu ana kadar yararlanan 198 kurum arasında akaryakıt, gıda, inşaat ve ayakkabı boyası şirketi gibi tiyatroyla ilişkili olmayan şirketlerin yer aldığı ortaya çıktı. Bazı firmaların son başvuru tarihinden 2 hafta önce kurulduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, söz konusu durumun bir “skandal olduğunu” belirterek “Sanat camiasına yönelik destekler, gerçek tiyatrocular için kullanılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla aylarca kapalı kalarak ekonomik anlamda zor durumda olan özel tiyatrolar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı 12 milyon TL tutarındaki fondan yararlanan firmalar, tartışma yarattı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Bakanlığın destek alacağını açıkladığı 328 özel tiyatro kapsamında destek dağıtılan 198 kurum içerisinde “Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi”, “Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi” ve “Trakya Kapaklı Kuyumculuk Emlak İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi” gibi tiyatrolarla ilgili olmayan sektörler yer aldı.

Son başvuru tarihinden birkaç hafta önce kurulmuşlar

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, 198 kurumu inceleyerek özel tiyatrolarla hiçbir ilgisi olmayan ancak özel tiyatrolar için ayrılan destek fonundan yararlanan sektörleri belirledi. İlgezdi, bu kapsamda özel tiyatrolara destek fonundan tiyatrolarla ilgili olmayan 23 farklı sektörden firmanın da yararlandığını tespit etti.

İlgezdi, destekler için son başvuru tarihi olan 15 Temmuz 2020 tarihinden birkaç hafta önce kurulan bazı şirketlere söz konusu teşvikler aktarılırken, herkes tarafından bilinen duayen tiyatro sahnelerine ve sanat emekçilerine hiçbir destek verilmediğini dile getirdi.