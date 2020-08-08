Bakanlığın kullandığı arazi ‘ticaret alanı’na dönüştürüldü; 12 kat inşaat izni verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ının İstanbul’da İl Müdürlüğü olarak kullandığı bina ve arazisi “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Geçen aylarda boşaltılan ve ‘ticaret alanı’na dönüştürülen araziye 12 kata kadar inşaat izin verildi.

Beşiktaş, Gayrettepe’de Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün binasının bir bölümünün depremde hasar görmesinin ardından boşaltılmıştı. 10 katlı bina 1970’li yıllarda yapıldı. Bakanlık 3 bin 357 mekrekarelik araziye ilişkin yeni imar planlarını dün askıya çıkardı. Planlarda “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun” kapsamında kullanılma üzere aynı kanunda tanımlanan “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildiği duyruldu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kullanımının sona ermesinden sonra alanın işlevsiz kaldığı belirtilen planda “İşlevsiz kalan kent parçalarının çevresi ile uyumlu olarak işlevlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda imar planı değişiklikleri çalışmaları yapılmışdır” denildi.

Hazineye ait arazi planlarda en son “resmi kurum alanı” fonksiyonundaydı. Yeni planlarla söz konusu arazi ‘ticaret alanı’na dönüştürüldü. 12 kat da izin verildi.