Bakanlığın gönderdiği patatesleri karşılamaya giden İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek, basın açıklaması yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 81 ile patates ve soğan gönderildi. Bakanlığın gönderdiği patates ve soğanları karşılamaya giden İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, kameraların karşısına geçti. Gevrek, “Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Gevrek, kameralar karşısına geçerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İstanbul'da belirlenen 164 bin aileye yardım yapılması planlandı" dedi.

İhtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates ulaştırdıklarını söyleyen İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek, "Niğde ve Nevşehir’den patates yüklenen 10 TIR'dan 4’ü şu an ilimize ulaşmış durumda. Diğer 6 aracımız gün içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bu ürünleri Anadolu yakamızdaki 10 ilçemize dağıtıyoruz. İlimize yapılacak sevkiyatları, hemen kaymakamlığımızca tahsis edilen dağıtım araçlarına naklediyor ve süratle sevk ediyoruz. Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.