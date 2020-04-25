Bakanlığın 2020 turizm yol haritası: Oteller yarı kapasite hizmet verecek, şezlong sayısı azalacak, açık büfe olmayacak, eğlence mekânları için tedbirler alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye turizminin Koronavirüs salgını sonrasında hızla toparlanabilmesi için yol haritası oluşturdu. Buna göre, 2020 yazı için mayıs ayı sonunda açılmaya başlanması planlanan oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılarak sosyal mesafe kuralına uyulacak. Eğlence mekânları için tedbir alınacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, bakanlığın planlamasına göre, bu yıl turizmde her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilecek. Virüs sonrasında sadece otellerde değil bölgedeki restoran ve eğlence mekanlarında da bazı tedbirlerin alınması planlanıyor. İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafet ile servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınması bekleniyor. Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilecek. İşletmelerde sağlık personelinin sayısı da arttırılacak. Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak.

Turizm beldeleri ne diyor?

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Marmaris’te temmuzda özellikle Söğüt, Selimiye, Bozburun gibi köylerimizde turizmin canlanmasını bekliyoruz. Apartlar ve pansiyonlarda doluluk olacaktır. Büyük otellerde her şey dahil ve açık büfe sisteminden çıkış olabilir. Bu da küçük esnafın canlanmasını sağlayacaktır. Sahillerde 100 yerine 50 şezlong yerleştirilmesi gibi önlemlerin alınması değerlendiriliyor.

Tekne turuna kişi sınırlaması

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya: Ramazan bayramı ile birlikte özellikle butik otel ve mutfağı olan apartlarda yoğunluk bekliyoruz. Hazırlıklarımızı mayısın 15’ine göre yapıyoruz. Şezlong sayıları eskisi gibi yoğun olmayacak. Fiyatlarda artış olabilir. Planlamalar yapılıyor. Azmak turunda 8 metrelik bir tekneye en fazla 12 kişi, 6’şarlı olarak karşılık binebilecek ve mesafe kuralına dikkat edecek.

Bakan Ersoy: Mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi. Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”