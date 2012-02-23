T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakanlığı eylemci inekler bastı

GDO'lu ürünleri protesto eden Greenpeace eylemcileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde eylem yaptı...

23 Şubat 2012 23:25

 

T24  - GDO'lu ürünlerin izne tabi şekilde piyasa sürülmesini protesto eden inek kostümlü Greenpeace eylemcileri, "Bakanlığının adı da 'Gıda' değil 'GDO, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' olarak değiştirilsin" dedi. 
 
Resmi Gazete'de dün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, şimdiye kadar piyasaya sürülmesi yasak olan GDO'lu ürünlerin, Risk Değerlendirme Komitesi'nin onayı aracılığıyla market raflarında yer almasının önünü açtı. Yönetmelik değişikliğini, inek kostümü giymiş Greenpeace eylemcileri, bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde ellerinde "GDO mu? Yemezler!" yazan pankartlarla GDO yönetmeliğinde dün yapılan değişikliği protesto etti. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, "Dün GDO'larla ilgili dünyada iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi Çin Hükümeti'nin GDO'lu gıdaları ülke genelinde yasaklama kararıydı. Diğeri ise Türkiye'de Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın GDO yönetmeliğinde yaptığı değişiklikti.  
 
Bakanlık yaptığı değişiklikle antibiyotik direnç geni içeren GDO'ları yasaklamış gibi gösterirken, gerçekte izne tabi hale getirdi. Yani bir önceki yönetmelikte varolan yasağı fiiliyatta kaldırarak esasen hukuğun arkasından dolaştı. Çin'de ve Türkiye'de yaşanan bu iki farklı uygulamayı görünce 'Herkes gider Mersin'e, Bakan Eker gider tersine' demekten kendimizi alamıyoruz" diye konuştu.  
 
Dinç, eylemin amacını şöyle anlattı:  
 
"Geçen hafta başlattığımız Yemezler kampanyamızda biz de Greenpeace olarak kanun ve yönetmelikte değişiklikler yapılmasını bekliyorduk. Ancak Biz GDO'ların hem insan gıdası, hem de hayvan yemi olarak kullanılmasının topyekün yasaklanmasını istiyoruz. "Bu süreçte ithal edilmiş olan mevcut GDO'lu yemlere dair de, sözkonusu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi ürünlere GDO etiketi konma zorunluluğunu bekliyoruz. Oysa GDO'lar konusunda muhafazakar olduğunu iddia eden Sayın Bakan ise, GDO'ların ithalatını daha da serbest hale getirecek kararlara imza atıyor. Eğer sayın Bakan tercihini GDO'lardan yana koyuyorsa Bakanlığının adını da 'Gıda' değil 'GDO, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' olarak değiştirsin." 
 
 

ETİKETLER

inekli eylemi gdogreenpeace

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24