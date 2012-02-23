Bakanlığı eylemci inekler bastı

T24 - GDO'lu ürünlerin izne tabi şekilde piyasa sürülmesini protesto eden inek kostümlü Greenpeace eylemcileri, "Bakanlığının adı da 'Gıda' değil 'GDO, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' olarak değiştirilsin" dedi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, şimdiye kadar piyasaya sürülmesi yasak olan GDO'lu ürünlerin, Risk Değerlendirme Komitesi'nin onayı aracılığıyla market raflarında yer almasının önünü açtı. Yönetmelik değişikliğini, inek kostümü giymiş Greenpeace eylemcileri, bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde ellerinde "GDO mu? Yemezler!" yazan pankartlarla GDO yönetmeliğinde dün yapılan değişikliği protesto etti. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, "Dün GDO'larla ilgili dünyada iki önemli gelişme yaşandı. Birincisi Çin Hükümeti'nin GDO'lu gıdaları ülke genelinde yasaklama kararıydı. Diğeri ise Türkiye'de Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın GDO yönetmeliğinde yaptığı değişiklikti.

Bakanlık yaptığı değişiklikle antibiyotik direnç geni içeren GDO'ları yasaklamış gibi gösterirken, gerçekte izne tabi hale getirdi. Yani bir önceki yönetmelikte varolan yasağı fiiliyatta kaldırarak esasen hukuğun arkasından dolaştı. Çin'de ve Türkiye'de yaşanan bu iki farklı uygulamayı görünce 'Herkes gider Mersin'e, Bakan Eker gider tersine' demekten kendimizi alamıyoruz" diye konuştu.

Dinç, eylemin amacını şöyle anlattı:

"Geçen hafta başlattığımız Yemezler kampanyamızda biz de Greenpeace olarak kanun ve yönetmelikte değişiklikler yapılmasını bekliyorduk. Ancak Biz GDO'ların hem insan gıdası, hem de hayvan yemi olarak kullanılmasının topyekün yasaklanmasını istiyoruz. "Bu süreçte ithal edilmiş olan mevcut GDO'lu yemlere dair de, sözkonusu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi ürünlere GDO etiketi konma zorunluluğunu bekliyoruz. Oysa GDO'lar konusunda muhafazakar olduğunu iddia eden Sayın Bakan ise, GDO'ların ithalatını daha da serbest hale getirecek kararlara imza atıyor. Eğer sayın Bakan tercihini GDO'lardan yana koyuyorsa Bakanlığının adını da 'Gıda' değil 'GDO, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' olarak değiştirsin."