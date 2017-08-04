Bakanlığa göre engelli öğrencilere öğle yemeği israf

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğrencilerin okullarında verilen öğle yemeklerinin bütçe israfına neden olduğunu savundu

BirGün’den Çağlar Ballıktaş’ın haberine göre MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör imzasıyla zihinsel, otistik, ortopedik, görme, işitme, davranış bozukluğu, hiperaktivite gibi engeli bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve kurumlara yazı gönderildi.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 91’inci maddesine göre genel bütçeden karşılanan öğle yemeği ücretinin maliyetli olduğu belirtilen yazıda, maliyeti düşürmek için belediye, aşevi, vakıf, dernek gibi kuruluşlar ve hayırseverlerden alınan bağış ve hibelerle yemek hizmetinin karşılanması istendi.

"İsraf önlensin"

Yine, maliyetin düşürülmesi için ‘Taşımalı Eğitime Erişim Projesi’ kapsamında il ve ilçe eğitim müdürlükleriyle yemek ihalesine girilmesi istenirken, özel yemek şirketlerine ihale verecek olanağı bulunmayan okul ve kurumların, il ve ilçede bulunan pansiyonlu okul ve öğretmen evleriyle görüşerek yardım alması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan yazıda ‘2017-2018 yılı eğitim öğretim yılı sonuna kadar sözleşmelerde yemek ödeneği için kişi başı birim fiyatının KDV dahil 5 buçuk lirayı geçmemesi’ talimatı da verildi.

Yazıda tüm bunların gerekçesi olarak şu gösterildi: “Kaynak israfının önlenmesi, bürokrasinin azaltılması, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla genel müdürlüğümüze bağlı okullarda yemekle ilgili iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen husuular dikkate alınarak yapılmasını rica ederim.”