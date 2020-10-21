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Bakanlığa gelen Koronavirüs soruları: Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim?, sirke korur mu?

21 Ekim 2020 09:16

Sağlık Bakanlığı, vatandaşın Koronavirüs ile ilgili sorduğu soruları derledi. Bakanlığa gelen, 'Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Ölen kişiden virüs kapar mıyım? Sivrisinekten Korona bulaşır mı? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım?' soruları dikkat çekti.

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