Bakanların gözündeki 'kutsal kompartman' üçlüsü kim?

Başlıktaki ifade, kabinenin üç bakanı için kullanılıyor. Hem de bu üç bakana diğer bakan arkadaşları tarafından takılmış. Bu esrarengiz tanımın ne anlama geldiğini, kimler için kullanıldığı merak konusu oldu.

Hürriyet’in Ankara kulislerine dayandırdığı haberinde, ‘Kutsal Kompartıman’, ödenek konusunda diğer bakanları bezdiren üç bakanlığa ve o bakanlıklarda görev yapan üç isme işaret ediyor: Bir önceki AKP hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz…

Son kabine değişikliğinde, Ali Babacan gitse de Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz kalınca, ‘Kutsal Kompartıman’ esprili bir dille yeniden gündeme gelmiş. Geçmişte bu üçlüyü aşıp, projeleriyle ilgili karar aldırma ve kaynak sağlama güçlüğü çeken bakanlar, kendi aralarında ‘kutsal kompartımana takıldık yine’ diye espri yapmaya başlamışlar.

Yeni kabine açıklanmadan önce en çok ekonomi yönetimi konuşuldu ve merak edildi, ‘Babacan var mı yok mu’ sorusu soruldu. Liste açıklandığında, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığına Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığı’na Naci Ağbal, Kalkınma Bakanlığı’na da Cevdet Yılmaz getirildi.

Şu sıralar Saray’ın etkisiyle Kutsal Kompartıman’da yaşanan ‘Babacan değişikliği’nin ekonomik işlerin yürütülmesini nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Konuyla ilgili yorum yapan AKP’lilerin üzerinde mutabık aldığı görüş şöyle:

Mehmet Şimşek, ödeneklerle ilgili talepler geldiğinde selefi Ali Babacan kadar dirençli çıkmayabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında dengeyi sağlamak için zaman zaman doğru bildiği kararlardan geri adım atabilir.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ekonomiye bakışı Saray’ın bakışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Maliye Müsteşarı olduğu dönemlerde alınacak kararlar ve çıkartılacak yasalar konusunda hem Saray, hem de Saray’a yakın grup yönetimiyle yakın bir şekilde çalışıyordu. Bu konumuyla ödenekler konusunda daha esnek davranması beklenebilir. Keza Cevdet Yılmaz’ın bu iki isimle genel bir uyum içinde hareket ederek bütçe dışı taleplere tek başına direnç göstermesi beklenmemeli.

AKP’lilere göre, ‘Kutsal Kompartıman’ın kilit ismi Babacan’dı ve o da artık denklemde yok. Haliyle ekonomi yönetimiyle ilgili öngörüler değişebilir, özellikle ödeneklerde bir eski katı rejim gevşeyebilir.

Kesin durum tabii uygulamada belli olacak. Çünkü kulislerde “Şimşek’i de o kadar da kolay lokma görmeyin. Söz konusu bütçe olunca Şimşek eli sıkı davranır” diyenlere de rastlamak mümkün.