Bakanların gönlündeki İzmir adayı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, partilerinin İzmir İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısına katıldılar.

Binali Yıldırım ile Ertuğrul Günay'ın konuşmalarında 2014 yerel seçimleri vardı.

Teşkilata seslenen Yıldırım, ''İzmir'de her yere gideceğiz, herkese ulaşacağız, derdimizi anlatacağız. İzmir'de ezberi bozacağız destan yazacağız'' şeklinde konuştu.

Konuşmasında kendisi gibi İzmir milletvekili olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a 'ortağım' diye seslenen Yıldırım, ''Benden önce konuşan ortağım sezonu açtı. Bize de ne gerekiyorsa yapmak düşer. Ertuğrul Günay ne güzel başkan. İzmir, böyle bir başkana çok layık'' diye hitap etti.

Günay ise oturduğu yerden ''İzmir'e yıldırım bir başkan yakışır'' karşılığını verdi.

Yıldırım, bunun üzerine, ''Ortak diyor ki 'ben hazırım, çalışacağım, ne gerekiyorsa yapacağım ama ben artık hatıralarımı yazacağım' diyor'' esprisini yaptı.

Gençlik teşkilatının seçim havasına erken girdiğini belirten Yıldırım, ''Bizim için acil ve yakın zamandaki en önemli konu İzmir'i bu basiretsiz yerel yönetimden kurtarmaktır. İzmir'e daha fazla zaman kaybettiremeyiz. İzmir'de AK Parti hizmet siyasetini görme zamanı gelmiştir'' diye konuştu.

Ertuğrul Günay da, İzmir'de yerel yönetimin değişmesi gerektiğini ifade ederek, ''İzmir gibi bir dünya kentini bütün becerileri bir şey yaptırmamaya odaklanmış olan bu yerel yönetimlere teslim edemeyiz'' dedi.

Günay, "Önümüzde çok önemli 2014 var. AK Parti bu seçimde İzmir'i kazanmazsa bunu kime nasıl anlatacak. Yüzü geleceğe dönük bir hareket, okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde en fazla oy almayı kendisine yakıştırmaz. Biz Türkiye'nin doğusunu yönetiyorsak ortasını, kuzeyini, koca İstanbul'u, Ankara'yı yönetiyorsak İzmir'i de Aydın'ı, Balıkesir'i de yönetebiliriz. Bugün olduğundan çok daha güzel yönetebiliriz.

Şimdi hedefimiz budur. İzmir gibi bir dünya kentini bütün becerileri bir şey yaptırmamaya odaklanmış olan bu yerel yönetimlere teslim edemeyiz. Onlara bu şehri teslim etmek İzmir halkına karşı, tarihe karşı saygısızlıktır'' dedi.