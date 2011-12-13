-Bakanların çorba keyfi ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarının 2012 bütçelerinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çorba içtiler. Meclisteki görüşmelerin ardından üç bakan ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Hoşdere Caddesi'ndeki Beykoz Restaurant'a gitti. Birlikte çorba içtikten sonra restoran çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Taner Yıldız, bakanlıklarının bütçe görüşmelerini tamamladıktan sonra çorba içmeye geldiklerini belirtti. Ekonomi Bakanı Çağlayan ise ''Uyku saatimiz 03.00'ten evvel olmadığı için... Bütçe de bitti, bakanlığa dönemeyiz tabii bu saatte gelip karnımızı doyuralım istedik'' diye konuştu. İşkembe çorbası içtiklerini ifade eden Çağlayan, kendilerine Hakan Şükür'ün de eşlik ettiğini, futbol konusunda da konuştuklarını kaydetti.