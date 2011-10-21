-Bakanlardan şehit ailesine taziye ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hakkari'deki terörist saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Yunus Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evinin önünde Pursaklar Belediyesince kurulan çadıra gelen Yılmaz, Şahin ve AK Parti MKYK üyesi Kürşad Tüzmen, baba Hasan Yılmaz'a başsağlığı diledi ve bir süre sohbet etti. Bakanlar buradan ayrılırken Kürt kökenli olduğunu belirten bir vatandaş, İçişleri Bakanı Şahin'e ''Bizi vatansever yetiştirdiler. Ama utanıyorum. Ben burada şehidimin cenazesine gelip Fatiha okuyorum, ben de Kürt'üm, ben de bu vatanın evladıyım. Ama bunlar bizden değil, vallahi bizden değil, billahi bizden değil'' dedi. Şahin'in ''Bu Kürtlük, Türklük meselesi değil. Bunların içerisinde Kürt olmayanlar da var, başka ırktan olanlar da var. Bu insanlık-insan dışılık, inançlılık-inançsızlık meselesi'' karşılığı vermesi üzerine aynı vatandaş, ''Kürtler şerefli insanlardır. Biz çıktığımız zaman dışarıya hep bize 'Kürt gibi delikanlı' diyorlardı, 'adam' diyorlardı. Şimdi Kürt olduğumuza utanır olduk'' diye konuştu. Vatandaştan içini rahat tutmasını isteyen Şahin, şunları söyledi: ''Kürtlük mertliktir, yiğitliktir. Kürtlük bir kültürdür. Kürt'ü, Türk'ü tüm unsurları, binlerce yıldır birlikte yaşadık ve ortak kültürün insanlarıyız, ortak değerlerin insanlarıyız. Ama bu yapı, bu örgüt, bunlar tamamen bölmeye yönelik ve maalesef de bunu, Kürtleri istismar ederek, hatta istismarın ötesinde bugün Kürtlere zulüm ederek, bunu yürütmeye çalışıyorlar. Mücadele, bölgedeki Kürt veya Türk, o bölgede yaşayan insanlarımızın üzerinden zulmü kaldırma mücadelesidir. Hatta siyasi yapıları bile zulüm altında devam ediyor. Onlar da özgür değiller, özgür konuşamıyorlar, ne emredilirse onu yapıyorlar. Bir zulüm var, kana susamışlık var, ama bunu Kürtlük üzerinden yapıyorlar. Kürtlerin ben yüzde 95'inin, yüzde 99'unun yerine göre, bunlara karşı olduğunu biliyorum, inanıyorum. Bunu hepimiz biliyoruz.'' Bunun milli bir dava olduğuna işaret eden Şahin, ''Bir milli değerimiz var, onu koruma derdimiz var, buna kasteden akılsız, izansız, inançsız bir yapı var. Onu biz hepimiz birlikte inşallah bitireceğiz'' dedi.