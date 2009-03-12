Bakanlardan 'Güneşi Gördüm'e tam not

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı "Güneşi Gördüm" filminin Ankara galası da yapıldı. Siyasetçi ve bürokratların da katıldığı galanın sonunda Mahsun Kırmızıgül, filmin mesajının gereken yerlere iletildiğini söyledi.



Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda düzenlenen gala gecesine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Mahsun Kırmızıgül, film oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.



Film oyuncuları, gösterimden önce gazetecilere görüntü verdi.



Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Mahsun Kırmızıgül, bakanlar gelmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Üst düzey yetkililerin filmi izlemeleri için Ankara'da gala düzenlediklerini belirten Kırmızıgül, "Umarız film devlet büyüklerine ulaşır" dedi.



Düzenlenen kokteylin ardından, bir ailenin terör olayları nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda kalması ve başlarından geçenlerin anlatıldığı filmin gösterimi yapıldı.



Devlet Bakanı Çiçek, filmin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 25 yıldır yaşadığı acıların, sıkıntıların gözyaşının en güzel şekilde ortaya konulduğu bir film. Mesajlar çok doğru, çok yerinde" diye konuştu.



İçişleri Bakanı Atalay ise film ekibini tebrik ettiğini belirterek, bu tür analizlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bakan Atalay, "İyi analiz. İyi analiz olmazsa iyi çözüm gelmez. İnşallah bu tür analizleri daha çok yaparız. İnşallah çözüme daha kolay gideriz diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Kültür ve Turizm Bakan Günay ise filmi "Çok cesur, çok gerçekçi bir çalışma" olarak niteledi.



Günay, "Yaralarımızı çıplak gerçekleriyle gösteren ve sarma konusunda büyük adımları öneren bir çalışma" dedi.



Gerçeklerin üzerine gitmenin önemini vurgulayan Günay, "Bu yaraları sarmak gerekiyor ve 25 yıl sonra artık bunları, bu çıplak gerçekleri görmeli ve üzerine cesaretle gitmeli ve çözümler konusunda adımlar atmalıyız" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu da, filmi "müthiş" bulduğunu belirtti.



DTP Milletvekili Sırrı Sakık da filmde bir parça kendilerini gördüklerini ifade ederek, hiçbir savaşın, barış kadar kutsal olmadığını söyledi.



"Bugüne kadar aydınların, sanatçıların, Türkiye'de yaşayan birçok kesimin kralın çıplak olduğunu söyleyemediğini" savunan Sakık, bugün ilk adımın atıldığını dile getirdi.



Daha sonra İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Mahsun Kırmızıgül bir süre sohbet etti.



Kırmızıgül'de sinemadan ayrılırken gazetecilere, "Mesaj gereken yerlere iletilmiştir" dedi.

