Bakanlardan dualı toplantı!

Bakan ve bürokratlar, Ankara'da önceki gün “Sulama konusunun yönetimi” adlı toplantıda bir araya geldi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıya her 3 bakanlıktan 17 bürokrat da katıldı. Toplantı başlarken bakan ve bürokratlar, ellerini açıp hep birlikte dua etti ve toplantının hayırlı olmasını diledi.

Basına kapalı yapılan toplantıdan dua fotoğrafı da paylaşıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Twitter'daki hesabından paylaştığı karede, bakan ve bürokratların dua ettiği görülüyor. Çelik bu fotoğrafı, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ve Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ile sulama konusunun yönetimini görüştük” diyerek paylaştı. Orman ve Su İşleri yetkilileri ise toplantı sırasında “Şehitler adına” dua okunduğunu savundu. Yetkililer, “Toplantı öncesinde bugüne kadar şehit düşenler için dua okundu. Dua başka bir konuyla ilgili değildi” dedi.