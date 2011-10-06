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Yaşam

Bakanlardan AA'nın sergisine yoğun ilgi TBMM (A.A)

06 Ekim 2011 14:03

-Bakanlardan AA'nın sergisine yoğun ilgi TBMM (A.A) - 06.10.2011 - TBMM'de izlenime açılan ''AA objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisi, yoğun ilgi görüyor.  Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin Somali'de yaşanan dramı gözler önüne serdiği sergi, bakan, milletvekilleri, Meclis personeli ve ziyaretçilerin beğenisi topluyor.  Sergiyi bakanlar da gezdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sergideki fotoğrafları incelerken, Somali'deki açlık ve yoksulluğu anlatan fotoğraflara bakmanın zor olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise serginin Avrupa'ya götürülmesi düşüncesini desteklediğini ifade etti.  Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sergiyi beğendiğini belirtirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise fotoğraflardan etkilendiğini vurguladı.  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise sergiyi birlikte gezdi.  Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sergiyi ilk açıldığı gün gezmişti.  TBMM Şeref Holü'nde açılan ve 80 fotoğraftan oluşan sergi, gelecek hafta da görülebilecek.

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