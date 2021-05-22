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Bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran AA muhabirinin babası "Ak Parti'nin neferiyim" dedi, oğlunu eleştirdi

22 Mayıs 2021 08:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir Musab Turan'ın babası Ali Seydi Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKP’nin kuruluşundan bugüne gururla parti davasının neferi olduğunu” belirterek oğlunu eleştirdi.

“21.05.2020 tarihli ulusal basında haber programlarında adı geçen Musab Turan'ın babası olarak sorulan soruyu ve soru şeklini tasvip etmediğimi kamuoyuna deklare ediyorum” diyen Seydi Turan, şunları kaydetti:

“Ak Parti’nin kuruluşundan bugüne gururla bu davanın neferi oldum. Parti teşkilatımın her kademesinde bulundum. Duruşumda bir milim sapma olmamıştır.

Oğlumun Türkiye kamuoyunu meşgul etmesinden dolayı rahatsız olduğumu beyan eder, saygılarımı sunarım.”

Ne olmuştu?

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara sorulmuştu. Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" sorularını yöneltmişti.

Pakdemirli’ye sorulan soruyu yanıtlayan Bakan Varank, "3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir” dedi.

Ardından organize suç örgütü lideri Sedat Peke, AA muhabirinin bakanlara sorduğu soruyu paylaşırken, "Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" diye yazdı.

Soylu'nun danışman Mazhar Yıldırımhan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bakanlara yönelttiği Soylu'ya ilişkin soruya tepki gösterirken, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef alarak "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir" dedi.

Anadolu Ajansı ise Turan'ın iş akdini feshetti.
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