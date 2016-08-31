Bakanlar, yeni KHK için toplanıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında, bakanlarla yeni kanun hükmünde kararname (KHK) çalışmaları hakkında bir toplantı yapılacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL çerçevesinde bugüne kadar beş KHK yayınlandı. Bugün, Başbakan Yardımcısı Canikli başkanlığında ilgili bakanlarla yeni KHK için ön çalışma yapacak. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da katılacak.

Toplantının Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılması planlanırken, Yıldırım'ın görüşmelerinin uzamasının ardından toplantıya Canikli başkanlık yapacak.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de Başbakan Binali Yıldırım tarafından dile getirilen "istihbarat zafiyeti" konusunda da yeni KHK ile düzenleme yapılması bekleniyor. İstihbarat teşkilatlarında yapılması planlanan düzenleme için toplantıya İçişleri Bakanı da katılacak.

Başbakan Yıldırım, istihbaratın yeniden düzenlenmesi konusunda daha önce yaptığı açıklamada, teşkilatın iç ve dış olarak ikiye ayrılmasının ve bunun da tek çatı altından koordine edilmesinin planlandığını söylemişti.

Hakkâri ve Şırnak konusu

AKP'nin hazırladığı torba yasa ile Meclis'e gelen ancak muhalefet partilerinin itirazı üzerine paketten çıkarılan Hakkari ve Şırnak'ın ilçe olması, yeni yayınlanacak KHK ile gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Bu konu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Vakti gelince açıklarız" derken, İçişleri Bakanı Ala, "Bu konuları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu durumda Hakkari'nin yerine Yüksekova'nın, Şırnak'ın yerine de Cizre'nin il olması tartışılmıştı.

CHP'li Özgür Özel'e göre, bu konularda geri adım yok. Özel, "AK Parti KHK ile bu düzenlemeler yapılacak" ifadelerini kullandı.