-BAKANLAR VE LİDERLER OY KULLANDI BURSA (A.A) - 12.09.2010 - Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun halk oylamasında bazı bakanlar ve liderler oy kullandı. Devlet Bakanı Faruk Çelik, Bursa'da Yıldırım İlköğretim Okulunda oyunu kullandı. Çelik, gazetecilerin ''Yarın nasıl bir gün hayal ediyorsunuz?'' sorusu üzerine şöyle konuştu: ''Yarın, propaganda döneminde anlatıldığı gibi ne bir şey yıkılacak, ne de kötü bir şey olacak. Her şey daha güzel olacak. Herkes geleceğe daha ümitli bir şekilde bakacak. Değişen Türkiye'nin ve milletimizin geleceğe dönük yüzünün net bir şekilde ortaya çıkacağı bir sürece girmiş olacağız. Bundan en ufak bir endişemiz, tereddütümüz yok. Yapılması gereken daha çok şey olduğu için olayı abartmaya da gerek yok. Geçilmesi gereken bir süreçti. 26 madde, birinci adımdır. Türkiye, bu adımı sağlıklı bir şekilde geçtikten sonra 12 Eylülden itibaren atması gereken diğer adımları kamuoyunun tüm kesimleriyle paylaşıp, yeni yeni adımlar atmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'nin bu adımlara çok ciddi ihtiyacı var.'' Çelik, ''Bu seçimin ardından ülkede tansiyon düşer mi?'' sorusu üzerine ise referandumun ardından tansiyonun 12 Eylül öncesine göre mutlaka düşeceğini söyledi. -BDP'Lİ MİLLETVEKİLİ BİRDAL'A YAPILAN SALDIRI- Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a yapılan saldırının sorulması üzerine Çelik, şunları kaydetti: ''Olayın platformdaki birisi tarafından gerçekleştirilmesi, o sahnede o işin ancak çekirdek kadrosu bulunabilir. Orada sadece tertip komitesi veya ilgili partilinin yetkilileri bulunabilir. Orada bilmedik ve tanımadık bir adam bulunuyorsa bu çok yönlü soruşturulması gereken bir konudur. Hangi amaca dönük böyle bir olay gerçekleşti? Yetkililer şimdi araştırma yapacaklardır. Ama izaha muhtaç olan, bu şahıs kim? Bu parti bu şahsı platformda nasıl bulunduruyor? Bunların açıklığa kavuşması gerekiyor.'' -BAKAN YILMAZ OYUNU BİNGÖL'DE KULLANDI- Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz ile oy kullanmak için Saray Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'na geldi. Sandık başkanlarından katılım oranını soran Yılmaz, oranın şu an yüzde 50'nin üzerinde olduğunu öğrendi. Bakan Yılmaz, açıklama yapmadan okuldan ayrıldı. -BAĞIŞ: ''ARTIK SÖZ MİLLETİN''- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bugüne kadar söylenecek her şeyi söyledik, artık söz milletin'' dedi. Bağış, eşi Beyhan Bağış ve kızı Ecehan ile Sarıyer İstinye Özel Ufuk İlköğretim Okulu'na gelerek, oyunu 1456 numaralı sandıkta kullandı. -ERGÜN: ''13 EYLÜL SABAHI GÜZEL BİR TÜRKİYE OLACAK''- Kocaeli'de oyunu kullanan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''13 Eylül sabahı güzel bir Türkiye olacak'' dedi. Çınarlı Mahallesi'ndeki Çınarlı İlköğretim Okuluna eşi Güner Ergün'le gelen Bakan Ergün, çevresinde toplanan vatandaşların bayramını kutladı. Ergün çifti, daha sonra okuldaki 1044 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bir gazetecinin ''Türkiye genelinde referanduma katılım oranı nasıl olur?'' sorusuna Ergün, Türkiye genelinde halk oylamasına yüzde 70-80 oranında katılım beklediğini belirterek, ''13 Eylül sabahı güzel bir Türkiye olacak'' dedi. -ŞİMŞEK VE AKSU OYUNU GÖLBAŞI'NDA KULLANDI- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, oylarını Gölbaşı'ndaki Şahin Sevin İlköğretim Okulu'nda kullandı. Maliye Bakanı Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aksu, eşleriyle Şahin Sevin İlköğretim Okulu'na geldi. Bakan Şimşek, referandum sonucunun ülke için iyi olması ve ülkenin önünü açması temennisinde bulunarak, ''Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük ve Avrupa standartlarında bir yargı için inşallah sonuçlar ülkemiz için güzelliklere, hayırlara vesile olur'' dedi. Bir gazetecinin referandum sonucuyla ilgili tahminini sorması üzerine Şimşek, ''Daha önce söylemiştim, yüzde 54 civarında 'evet' oyu çıkabilir'' diye konuştu. Aksu da AK Parti olarak önemli bir süreç başlattıklarını ifade ederek, ''Ülkemizi daha ileri bir demokrasiye kavuşturmak, geleceğimizi standardı yüksek bir demokrasiye kavuşturmak, hukuk devletinin, adaletin tam anlamıyla uygulandığı bir ülke haline getirmek için adım attık. Bu ilk adım, tümden anayasayı değiştirmemiz için yol göstermiş olur. Bu adımdan sonra ikinci adım anayasamızın değişmez 4 maddesinin dışındaki tüm maddeleri değiştirecek bir anayasa hazırlayıp tekrar milletimizin önüne gelmek'' dedi. -AKDAĞ: ''DEMOKRATİK BİLİNÇ SANDIĞA YANSIYACAK''- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, oyunu Erzurum'da kullandı. Akdağ, Hastaneler Caddesi üzerindeki Erzurum Lisesi'nde 1114 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir vatandaşlık görevini kendisinin de ifa ettiğini söyledi. Bugün ülke için, ülkenin geleceği için çok önemli bir halk oylaması yapıldığını ifade eden Akdağ, ''Demokrasi bütün kurallarıyla işliyor. Halkın demokratik bilincinin sandığa en mükemmel şekilde yansıyacağından da ben eminim. Türkiye, gerçekten demokrasiyle güçlenmiş olarak bu referandumdan çıkmış olacak. Memleket için inşallah çok güzel şeylere vesile olur'' dedi. -EKER: ''KATILIM İYİ''- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, oyunu Diyarbakır'da kullandı. Bakan Eker, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 1259 nolu sandıkta oy kullandıktan sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Eker, sandıklarda oy kullanma işleminin sakin bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu saat itibarıyla katılım da iyi. Bir çok sandık kurulu başkanına sordum, yüzde 20'nin üzerinde bir kaç saat içerisinde kullanılmış olması iyi. Normal bir katılım. Herhangi bir sorun yok. İl genelinde bize intikal eden, valiliğimize intikal eden herhangi bir sorun yok.'' -TÜRKER: ''BİRLİK İÇİNDE YOLA DEVAM ETMELİYİZ'' DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''Oyların rengi ister 'evet' olsun, ister 'hayır' olsun, yarından itibaren Türkiye'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yoluna devam etmesi gerekir'' dedi. Genel Başkan Türker, eşi Hatice Deniz Türker'le İstanbul'da Ataşehir Lisesi'nde 2049 numaralı sandıkta oyunu kullandı. -TOPÇU: ''OYLAMA NETİCESİ MİLLETİMİZİN FAYDASINA OLUR'' BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, halk oylamasıyla ilgili olarak, ''İnşallah oylama neticesi, milletimizin faydasına olur'' dedi. Topçu, Ankara'da Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Topçu, ''Halk oylaması demokrasimizin en üst seviyede uygulamasıdır. İnşallah oylama neticesi milletimizin faydasına olur'' görüşünü dile getirdi. -KURTULMUŞ: ''ANAYASA TARTIŞMALARI BİTMEYECEKTİR'' Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Referandum sonucu ne çıkarsa çıksın, hangi oranda çıkarsa çıksın, Türkiye'de anayasa tartışmaları bitmeyecektir, ta ki millet tarafından yapılan katılımcı, demokratik bir anayasaya Türkiye kavuşana kadar'' dedi. Kurtulmuş, eşi Sevgi ve kızı Ayşe Kurtulmuş'la birlikte oyunu İstanbul Fatih'teki 29 Mayıs İlköğretimokulunda 1263 numaralı sandıkta kullandı. Buradan ayrılırken gazetecilere halk oylamasına ilişkin bir değerlendirme yapan Kurtulmuş, artık siyasi partilerin konuşma sırasının bittiğini belirterek, bundan sonra söz ve karar sırasının milletin olduğuna dikkati çekti.