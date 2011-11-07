-Bakanlar vatandaşlarla bayramlaştı ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Bakanlar, Kurban Bayramı dolayısıyla yurdun çeşitli yerlerinde vatandaşlarla bayramlaştı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış İstanbul'da partisinin Sultanbeyli, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçe başkanlıklarında düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Partililerle bayramlaşan Bağış, Sultanbeyli'deki bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 9 yıldır bayramların bir farklı yaşadığını belirterek, ''Bir yandan teşkilatlarımızda bayram heyecanı yaşıyoruz, öte yandan gerçekten bayramın anlamını idrak eden günleri sadece milletçe değil, bütün dünyada Türkiye'den umut besleyen insanlarla birlikte yaşıyoruz'' diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine katıldı. Törende TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, İsmail Tamer ve Pelin Gündeş Bakır da bulundu. Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın, Hakkari'de düzenlenen terörist saldırıda şehit olan askerlerin ve Van'da meydana gelen depremle sarsılan depremzedelerin acısının yüreklerde hissedildiği bir dönemde idrak edildiğini belirterek şunları söyledi: ''Acı, evrenin temelinde gizlidir, derler. Ancak, millet olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, yaşanan bu acı olaylardan bir kez daha tecrübe ettik. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha vurguladık. Ülkemizin bütünlüğünde gözü olanların, böyle bir olayı fırsat bilerek, üzerimize gelmeleri, hamdolsun geri püskürtüldü ve tam bugünlerde, terörle mücadelede özelikle olağanüstü bir çaba gösteren güçlü ordumuzun başarılı operasyonlarıyla beraber, terör örgütüne çok ciddi zaiyatlar verdirildi. Ülkenin bütün kesimlerinde, teröre karşı kararlı duruş hep sergilendi. Aslında tarihte de, bu gibi badirelerden daha da güçlenerek çıkan aziz milletimizin bir kez daha aynı sahneyi yaşayacağına inanıyoruz.'' Adalet Bakanı Sadullah Ergin AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AK Parti Hatay İl Başkanı İsmail Kimyeci ve partililerle, vatandaşlarla bayramlaşmak üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine geldi. Ergin, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende vatandaşlarla tek tek bayramlaştı, sorunlarını dinledi. Ergin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de terör dışında huzur ve sükunet olduğunu belirtti. ''Gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Maalesef, komşu ülkemizde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ülkeler, ayrıca balkanlardaki Yunanistan çalkalanıyor. Türkiye'de ise iktisadi, ekonomik istikrar devam ediyor'' diyen Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ülkemiz, üretime, dinamik nüfusa dayalı güçlü bir altyapı kurmuş durumda ve bölgesinde istikrar adası olma noktasında ilerliyor. Türkiye'nin şu anda bölgesinde bu denli güçlü olması belki birilerini rahatsız ediyor. Bu anlamda terörü arttırma cihetinde bir gayret sezinleniyor. Ancak biz bu şer odaklıların, terör ve insan hayatı üzerinden oynadığı oyunu sonlandırmaya kararlıyız.'' Ergin, basın mensuplarının sorusu üzerine, ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Hatay'daki çadırkentlere yerleştirilen Suriyelilerin tek merkezde toplanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da partisinin il başkanlığınca Yenişehir Çamlık Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de terör meselesinin artık bitmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını engellemek isteyenlerin olduğunu, bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çelik, şöyle devam etti: ''Allah aşkına Şanlıurfa'dan sesleniyorum. Gözyaşı kalmadı artık. Ne isteniyor? Hizmetse hizmet, insana değerse değer. Ayrım vardı, ayrım yok artık. 74 milyon başımızın tacı. Bunun Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı yok. İnsan mı? Bütün kapılar açılıyor, bütün kapılar açık Türkiye'de. Yapmayalım, bu güzel ülkemize sahip çıkalım, zaten birilerinin derdi Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını engellemek ve onun önüne takozlar koymak, dert bu.'' Çelik, Van'da meydana gelen depreme ilişkin olarak da ''Bu acı olayda bizi mutlu eden bir şey oldu, insanlarımız enkazın altında kaldılar, yüreklerimiz dağlandı ama insanlık enkazın altında kalmadı'' dedi. Kurban Bayramı'nı Antalya'da geçiren Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kumluca ilçesinde belediyeye ait 50. Yıl Kültür Merkezi Kalekule çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Daha sonra Finike ilçesine geçen Bakan Günay, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada yaptığı konuşmada, yaşanan terör olayları ve depremin ardından Kurban Bayramı'nın buruk şekilde kutladığını belirten Günay, herkesin en kötü gününün bayram günleri gibi neşe içinde geçirmesini temenni etti. Van'da yaşanan depremin ardından, Türk halkının birbirine kenetlendiğini ve tüm dünyaya dayanışma ve kardeşlik örneği gösterdiğini hatırlatan Günay, Kurban Bayramı arifesinde deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu ve yaşanan depremin vahametini gözleriyle gördüğünü kaydetti. Konuşmasında Finike ilçesinin altyapı sorunlarına da değinen Bakan Ertuğrul Günay, Antalya'nın batısında her türlü alt ve üstyapı sorunlarını ortadan kaldırarak, birinci sınıf turizm yapmayı kendilerine hedef koyduklarını söyledi. Antalya'nın doğusundaki turizmde yaşanan sıkıntılardan ders alarak, batısında turizmi en iyi şekilde icra etmek istediklerini kaydeden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Maalesef Antalya'nın doğusunda turizm konusunda bazı sıkıntılarımız oluyor. Ancak batısında, doğusundan ders alarak, bu sıkıntıları yaşamamak üzere bir turizm icra edilmesi için çalışıyoruz. Antalya'nın doğusundaki turizm, Türkiye'nin çıraklık dönemindeki turizmdi, ancak batısındaki turizm, ustalık dönemimizin eseri olacak. Kendimize bu konuda bir hedef koyduk, hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.''