Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti

Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı.

Togg’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Togg Yönetim Kurulu üyeleri pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı.

Daha sonra Varank ve Nebati ile beraberindekiler Togg Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerde 1491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi. Tesiste inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldığı aktarıldı.

İncelemelerin ardından iki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Togg Üst Yöneticisi Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati'ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ve Atilla Ödünç eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı.

Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor." esprisini yaptı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah." oldu.