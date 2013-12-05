Bakanlar soru önergelerinin ancak yüzde 57'sini cevaplıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Başkanlığı, bakanların muhalefetin soru önergelerine yanıt verme oranlarını açıkladı. Buna göre, Meclis başkanlığı 1-2-3-4 yasama yılı itibariyle 33 bin 717 yazılı, 4 bin 955 sözlü soru önergesini işleme alıyor. 13 bin 519 soru önergesine süresi geçtikten sonra yanıt verilirken 9 bin 469 soruya yanıt verilmediği belirtildi.

Yalnızca 8 bin 566 soru önergesi süresi içinde cevaplandırılırken 13 bin 519 soru önergesine süresi geçtikten sonra cevap verildi. 9 bin 469 soru önergesine yanıtlanmadı.

TBMM Başkan vekili Sadık Yakut, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bakanların önergelere yanıt vermelerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Rakamlar, hükümet üyelerinin muhalefete yaklaşımını göstermesinden açısından da önemli. Yakut’un CHP’li vekile verdiği yanıtlara göre; 24. Yasama dönemi 1,2,3 ve 4. Yasama Yılları itibariyle 33 bin717 yazılı 4 bin 955 sözlü soru önergesinin işleme alındığı görülüyor. Bin 425 yazılı, 247 sözlü soru önergesi geri iade edilmiş. Yine Meclis Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nın kayıtlarına göre 189 yazılı 172 sözlü soru önergesi de Milletvekillerince geri alınmış. Yalnızca 8 bin 566 soru önergesi süresi içinde cevaplandırılırken 13bin 519 soru önergesine süresi geçtikten sonra cevap verilmiş, 9 bin 469 soru önergesine ise yanıt verilmemiş. Karahmetoğlu’nun Bakanlıkların soru önergelerine cevap verme oranına ilişkin sorusuna verilen yanıt ise çarpıcı sonuçları ortaya çıkarıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı kendisine intikal eden soru önergelerinin yalnızca yüzde 14,4’üne Sağlık Bakanı yüzde 23,8’ine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı yüzde 33,1’ine yanıt vermiş. Ekonomi Bakanı ise Milletvekillerinin soru önergelerini yüzde 99,1 ile cevaplandırmış. Karaahmetoğlu’nun soru önergesine Meclis Başkanlığının yanıtları ve Bakanlıkların cevap verme oranı tablo ile şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

CEVAPLAR:

Cevap 1.-24. Yasama Döneminde (26.11.2013 tarihi itibarıyla) Başkanlığımıza verilen, Başkanlığımızca iade edilen ve milletvekillerince geri alman yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Önerge Grubu Son Durumu 1. Yasama Yılı 2. Yasama Yılı 3. Yasama Yılı 4. Yasama Yılı Toplam Yazılı Soru Önergeleri İşleme Alman 2 9201 19936 4578 33717 İade Edilen 1 167 1180 77 1425 Geri Alınan 3 61 123 2 189 Sözlü Soru Önergeleri İşleme Alınan 20 2017 2606 312 4955 İade Edilen 38 142 67 247 Geri Alman 17 27 128 172

Cevap 2 ve 3.-Söz konusu dönemde işleme alınan yazılı soru önergelerinin yasama yılı ve bakanlıklar itibarıyla cevaplanma durumlarına göre bilgileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Tablolara geri alman ve halen işlemde olan yazılı soru önergeleri dâhil edilmemiştir.