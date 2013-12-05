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Politika

Bakanlar soru önergelerinin ancak yüzde 57'sini cevaplıyor

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın, muhalefetin soru önergelerini yanıtlama oranı yüzde 99.1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın ise yüzde 14.4

05 Aralık 2013 18:40

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Başkanlığı, bakanların muhalefetin soru önergelerine yanıt verme oranlarını açıkladı. Buna göre,  Meclis başkanlığı 1-2-3-4 yasama yılı itibariyle 33 bin 717 yazılı, 4 bin 955 sözlü soru önergesini işleme alıyor. 13 bin 519 soru önergesine süresi geçtikten sonra yanıt verilirken 9 bin 469 soruya yanıt  verilmediği belirtildi.

Yalnızca 8 bin 566 soru önergesi süresi içinde cevaplandırılırken 13 bin 519 soru önergesine süresi geçtikten sonra cevap verildi. 9 bin 469 soru önergesine yanıtlanmadı.

TBMM Başkan vekili Sadık Yakut, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bakanların önergelere yanıt vermelerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Rakamlar, hükümet üyelerinin muhalefete yaklaşımını göstermesinden açısından da önemli. Yakut’un CHP’li vekile verdiği yanıtlara göre; 24. Yasama dönemi 1,2,3 ve 4. Yasama Yılları itibariyle 33 bin717 yazılı 4 bin 955 sözlü soru önergesinin işleme alındığı görülüyor.  Bin 425 yazılı, 247 sözlü soru önergesi geri iade edilmiş. Yine Meclis Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nın kayıtlarına göre 189 yazılı 172 sözlü soru önergesi de Milletvekillerince geri alınmış. Yalnızca 8 bin 566 soru önergesi süresi içinde cevaplandırılırken 13bin 519 soru önergesine süresi geçtikten sonra cevap verilmiş, 9 bin 469 soru önergesine ise yanıt verilmemiş. Karahmetoğlu’nun Bakanlıkların soru önergelerine cevap verme oranına ilişkin sorusuna verilen yanıt ise çarpıcı sonuçları ortaya çıkarıyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı kendisine intikal eden soru önergelerinin yalnızca yüzde 14,4’üne Sağlık Bakanı yüzde 23,8’ine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı yüzde 33,1’ine yanıt vermiş. Ekonomi Bakanı ise Milletvekillerinin soru önergelerini yüzde 99,1 ile cevaplandırmış. Karaahmetoğlu’nun soru önergesine Meclis Başkanlığının yanıtları ve Bakanlıkların cevap verme oranı tablo ile şu şekilde:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

CEVAPLAR:

Cevap 1.-24. Yasama Döneminde (26.11.2013 tarihi itibarıyla) Başkanlığımıza verilen, Başkanlığımızca iade edilen ve milletvekillerince geri alman yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

 

Önerge Grubu

Son Durumu

1. Yasama Yılı

2. Yasama Yılı

3. Yasama Yılı

4. Yasama Yılı

Toplam

Yazılı Soru Önergeleri

İşleme Alman

2

9201

19936

4578

33717

İade Edilen

1

167

1180

77

1425

Geri Alınan

3

61

123

2

189

Sözlü Soru Önergeleri

İşleme Alınan

20

2017

2606

312

4955

İade Edilen

38

142

67

  

247

Geri Alman

17

27

128

  

172

Cevap 2 ve 3.-Söz konusu dönemde işleme alınan yazılı soru önergelerinin yasama yılı ve bakanlıklar itibarıyla cevaplanma durumlarına göre bilgileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Tablolara geri alman ve halen işlemde olan yazılı soru önergeleri dâhil edilmemiştir.

 

 

Gelen Kâğıtlar Listesinde Yayımlanan

  

Bakanlıklar

Toplam Gelen

Cevaplandırılan

Süresi geçtikten sonra cevaplanan

Cevaplandırılmayan

Cevaplandırılma Oranı

Adalet Bakam

1513

135

1030

155

77,0

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

813

44

419

314

56.9

Avrupa Birliği Bakanı

233

25

87

115

48.1

Başbakan

5574

888

2478

1856

60.4

Başbakan Yardımcısı (Ali BABACAN)

473

150

288

22

92,6

Başbakan Yardımcısı (Bekir BOZDAG)

828

648

92

48

89,4

Başbakan Yardımcısı (Beşir ATALAY)

258

35

81

134

45,0

Başbakan Yardımcısı (Bülent AR1NÇ)

494

373

100

11

95,7

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

537

57

121

329

33,1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

1384

267

843

205

80,2

Çevre ve Şehircilik Bakanı

1091

801

161

96

88,2

Dışişleri Bakanı

626

74

381

145

72,7

Ekonomi Bakanı

325

322

0

0

99,1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

1036

977

16

0

95,8

Gençlik ve Spor Bakanı

708

363

15

89

53,4

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

1695

677

959

24

96,5

Gümrük ve Ticaret Bakanı

487

307

160

11

95,9

İçişleri Bakanı

4977

332

2579

1785

58,5

Kalkınma Bakanı

410

145

165

94

75,6

Kültür ve Turizm Bakanlığı

787

259

191

311

57,2

Maliye Bakanı

987

396

499

64

90,7

Milli Eğitim Bakanı

3005

215

1386

1218

53.3

Milli Savunma Bakanı

776

141

469

125

78,6

Orman ve Su İşleri Bakanı

1093

537

502

25

95,1

Sağlık Bakanı

1792

138

288

1033

23,8

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı*

1558

15

209

1259

14,4

 

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