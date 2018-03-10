T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da (2)

İŞÇİLERLE BULUŞTULAR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, temel atma töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde, kadroya geçişi yapılan taşeron işçilerle bir araya geldi

10 Mart 2018 18:13

İŞÇİLERLE BULUŞTULAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, temel atma töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi\'nde, kadroya geçişi yapılan taşeron işçilerle bir araya geldi. Bakan Sarıeroğlu, kadroya geçişlerinde her işçiye çalıştıkları alanla ilgili sorular sorulacağını, aksi durumla karşılaşmaları yönünde itiraz etmelerini isteyerek, şöyle konuştu:
\"Geçici işçilerle ilgili askere giden, doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa, 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz. Bugün bazı medya kuruluşlarında değişik soru sorulduğu yer aldı. Buradan sınav komisyonundaki arkadaşlara sesleniyorum. Biz çok temiz bir iş yaptık, önemli bir iş yaptık. Bu işi gölgeleyecek hiçbir iş içerisinde olmayın, aynı titizliği sizden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili sorular sorulacak. Eğer başka soru soruluyorsa, buradan teşeron işçi kardeşlerime söylüyorum. İtiraz etsinler, bize onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatı var.\"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Ak Parti olarak verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, \"Hükümette, Bakanlar Kurulu\'nda bulunduğumuz süre içerisinde en zevk aldığım imzalardan biri de taşerona kadro noktasındaki imzaydı. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BULUŞTULAR ÇalışmaSosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluTicaret Bakanı Bülent TüfenkciBelediyesiSarıeroğluHizmetAralıkBugünBuradanBizBuSınavEğerCumhurbaşkanımızınAk PartiBakanlar KuruluTüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24