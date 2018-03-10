Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da (2)

İŞÇİLERLE BULUŞTULAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, temel atma töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi\'nde, kadroya geçişi yapılan taşeron işçilerle bir araya geldi. Bakan Sarıeroğlu, kadroya geçişlerinde her işçiye çalıştıkları alanla ilgili sorular sorulacağını, aksi durumla karşılaşmaları yönünde itiraz etmelerini isteyerek, şöyle konuştu:

\"Geçici işçilerle ilgili askere giden, doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa, 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz. Bugün bazı medya kuruluşlarında değişik soru sorulduğu yer aldı. Buradan sınav komisyonundaki arkadaşlara sesleniyorum. Biz çok temiz bir iş yaptık, önemli bir iş yaptık. Bu işi gölgeleyecek hiçbir iş içerisinde olmayın, aynı titizliği sizden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili sorular sorulacak. Eğer başka soru soruluyorsa, buradan teşeron işçi kardeşlerime söylüyorum. İtiraz etsinler, bize onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatı var.\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Ak Parti olarak verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, \"Hükümette, Bakanlar Kurulu\'nda bulunduğumuz süre içerisinde en zevk aldığım imzalardan biri de taşerona kadro noktasındaki imzaydı. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

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