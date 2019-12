-BAKANLAR SANDIK BAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, oyunu Kadıköy'de kullandı. Eşi Beyhan Bağış ile oyunu kullanmak için Erenköy Zihnipaşa İlköğretim Okulu'na gelen ve sandık görevlileriyle tokalaşan Bağış, daha sonra TBMM kimlik belgesini sandık görevlisine vererek, oy pusulasını aldı. İçeride bir süre kalan Bağış, bir sandık görevlisinin ''Egemen Bey yardıma geleyim mi?'' şeklindeki sözleri üzerine, pusulayı incelediğini söyledi. Bağış, ''Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye, demokrasi ve milletimiz kazansın'' diyerek oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa attı. Çıkışta gazetecilere açıklamaya yapan Bağış, şunları söyledi: ''Oyumu gönül rahatlığıyla kullandım. Hayırlı, uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimiz seçim döneminde ellerinden gelen çalışmayı yaptılar. Kendi projelerini, kendi fikirlerini, Türkiye'nin vizyonuyla ilgili görüşlerini seçmenimizle paylaştılar. Bugün artık seçmenimizin kendi vicdanıyla baş başa kalıp kararını verdiği gün. Ben de vatandaşlık görevimi yerine getirmiş olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Bu seçim sürecinde gerçekten sabrıyla ve anlayışıyla destek olan aileme teşekkür ediyorum, eşime çocuklarıma...'' Bağış, 9 yıldır Türkiye'de bir takım başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, ''Şimdi vatandaşlarımız onun değerlendirmesini yapacak. Çıkacak netice, her ne olursa olsun kazanan demokrasimiz olsun, milletimiz ve ülkemiz olsun. Seçimi de kim kazanırsa kazansın onun arkasında kenetlenelim, Türkiye'nin daha aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte çalışalım, çabalayalım. Çünkü başka Türkiye yok. Bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağız ve bu ülkeyi inşallah dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri haline getireceğiz'' dedi. Seçim sonucuna ilişkin bir tahmininin olup olmadığının sorulması üzerine de Bağış, ''Benim tahminim açık ara birinci parti olacağımız'' diye konuştu. -KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, oyunu kullanmak üzere geldiği Buca Anadolu Lisesi'nde vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Okulun bahçesindeki basın mensuplarına 40 gün süren kampanya boyunca gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Günay, ''Sizi yorduk. Oldukça zahmetli, önce soğuk, sonra sıcak ortamda oldukça yorucu bir kampanya geçti'' dedi. Yorucu ancak hoşgörülü, güleryüzlü, sakin, gerginlik ve çatışmadan uzak bir demokrasi yarışı yaptıklarını ifade eden Bakan Günay, İzmir için, Türkiye için düşüncelerini anlattıklarını, basın mensuplarının da bu düşünceleri kamuoyuna yansımasına yardımcı olduğunu belirtti. Bakan Günay, tüm basın mensuplarına gayretleri ve ilgilerinden dolayı minnettar olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: ''Sonuçta bugün oy kullanacağız. Türkiye yeni bir genel seçimi sükunet içinde idrak ediyor. Yoğun katılım olacağını tahmin ediyorum. Bu da batı ülkelerine Türkiye'de insanlarımızın demokrasiye nasıl içtenlikle sahip çıktığını gösteren örnek olacak. Bizim coğrafyamızda, Doğu Avrupa ve Ön Asya coğrafyasında demokrasinin Türkiye'de içselleştirildiğinin çok güzel bir örneğini sergilemiş olacağız. Sonuçların Türkiyemiz için, Türkiye demokrasisi için, bütün milletimiz için ve tabii İzmir için iyiliklere, güzelliklere, barışa, kardeşliğe ve güzel gelişmeye vesile olmasını tüm içtenliğimle diliyorum.'' Bakan Günay, bir gazetecinin, ''Oy kullanmak için neden bu okulu seçtiniz sorusu üzerine, ''Bu mahalleye daha önce gelmiştim, güzel bir toplantı yapmıştık, arkadaşlar önermişti. Mustafa Kemal Mahallesi, Anadolu lisesi. Bana uydu doğrusu, onun için seçtim'' dedi. Günay, daha sonra, okulun ikinci katındaki 2363 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bazı sınıflardaki sandık görevlilerine ''kolay gelsin'' dedikten sonra bahçede vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bakan Günay, okuldan ayrıldı. -ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız saat 11.00'de oyunu kullanacağı Besime Özderici İlköğretim Okulu'na gelerek sıraya girdi. Sırada vatandaşlarla ve sandık görevlileri ile sohbet eden Yıldız, daha sonra oyunu 1006 nolu sandıkta kullandı. Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sandıktan çıkacak sonuca bütün partilerin saygılı olması gerektiğini belirterek, ''İnşallah Türkiye'nin istikrarını, Türkiye'nin geleceğini ve istikranın sürdürülebilir olmasını hep beraber oyluyoruz. Artık Türkiye kazanımlarından geriye dönemez ve yeni kazanımlarından hiçbir şekilde vazgeçemez. Hayırlı, uğurlu olsun'' dedi. -ÇEVRE VE ORMAN BAKANI EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ise oyunu Afyonkarahisar'da kullandı. Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlköğretim Okulu'nda, 1026 nolu sandıkta oy veren Bakan Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın büyük bir demokrasi örneği verdiğini belirtti. Seçim döneminde Türkiye'nin bir çok yerini gezdiğini ifade eden Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: ''Vatandaşlarda demokrasiye karşı büyük bir alaka var. Demokrasi artık yerleşmiş. Afyonkarahisar'da da bizim gezmediğimiz yer, girmediğimiz belde, girmediğimiz ilçe kalmadı. Şunu gördük, vatandaşlar Afyonkarahisar'da büyük bir demokrasi örneği verdi. Afyonkarahisarlılara teşekkür ediyorum. Demokratik olgunluğu Afyonkarahisar'da gördük. Bunu yaşadık, herkes tabi sandığa gidince hür iradesini kullanacak. Afyonkarahisarlıların gösterdiği bu demokratik olgunluktan dolayı çok teşekkür ediyorum.'' Bakan Eroğlu, okuldaki sandıkları da dolaşarak, vatandaşlarla ve sandık görevlileri ile sohbet etti. -SAĞLIK BAKANI AKDAĞ Sağlık Bakanı Recep Akdağ da oyunu Erzurum'da kullandı. Bakan Akdağ, annesi Nesrin Akdağ, eşi Şeyma ve kızı Remziye Akdağ ile birlikte geldiği Terminal Mahallesi'nde bulunan Celal Akın İlköğretim Okulu'ndaki 1350 numaralı sandıkta oy verdi. Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, genel seçimler öncesi huzurlu bir ortam oluşması için çalıştıklarını belirterek, ''Allah hayırlı etsin. 12 Haziran'dayız. Demokrasi için bir bayram günü daha yaşıyoruz. Millet için bayram günleri. Huzurlu bir seçim hazırlık dönemi geçirdik. Yer yer yanlışlık yapanlar olduysa da genel anlamda bütün ülkede huzur içerisinde 12 Haziran'a geldik. İnşallah bugün de şu ana kadar olduğu gibi huzur içerisinde bir seçim günü geçireceğiz'' dedi. ''Bugün milletin karar vereceği gün'' diyen Bakan Akdağ, şunları söyledi: ''Herkes sözünü söyledi. Bugün Türk milleti son sözünü söyleyecek. İnşallah memleketimize çok hayırlı olacak. Ülkemin önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Türkiye, demokrasisi her geçen gün daha gelişen bir ülke. İnşallah hepimiz için iyi günler gelecek.'' Oyunu kullanmak isteyen hasta ve düşkün vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgili bir soruya ise Bakan Akdağ, ''Önceki yıllarda talep edilen bir işti. Bu yıl yaygın olarak yaptık. Genelge yayınlayarak, kimin ihtiyacı varsa onların taşınmasını sağladık. Zaten biliyorsunuz evde sağlık hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bu konuda da vatandaşın ihtiyacını görmek gerekiyordu'' diye konuştu. -BAKAN ÖZAK, OYUNU TRABZON'DA KULLANDI İl merkezindeki Bilim Sanat Merkezi'nde 2075 numaralı sandıkta oyunu kullanan Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, daha sonra sandık görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. Bakan Özak, oy kullanmak için gelen vatandaşlarla da kısa süre sohbet etti. Bakan Özak, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, yapılan seçimin tüm Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunarak, ''Hava bugün Trabzon'da çok güzel. Bu nedenle oy kullanma oranının çok yüksek olacağını düşünüyorum'' dedi. Sandığın iradesinin Ankara'ya her alanda yansımasını istediklerini, o bakımdan bir demokrasi mücadelesi verdiklerini de ifade eden Bakan Özak, şunları kaydetti: ''Halkımızın bugün vermiş olduğu rey çok kutsaldır. Halkımız nasıl bir sonuç çıkarırsa biz ona saygı duyacağız. Bu millete hizmet etmek bizim için şereflerin, onurların en büyüğüdür. Trabzon'da biz kişileri ve olayları değil fikirleri konuşmaya, projeleri anlatmaya çalıştık. Ancak bu sadece bizim partilerde vardı, diğer partilerde yoktu. Umarım önümüzdeki seçimde artık dedikodu, yalan ve iftira ortadan kalkar ve yalnızca projeler konuşulur.'' -BABACAN OYUNU BİLKENT'TE KULLANDI Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile oyunu kullanmak için Türkiye Emlak Bankası İlköğretim Okulu'na gelerek 4593 nolu sandığın görevlileriyle tokalaştı. Ali Babacan, daha sonra kimlik belgesini sandık görevlisine vererek, oy pusulasını aldı. Oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklama yapan Babacan, şunları söyledi: ''Bu seçim, önümüzdeki 4 yılı, hatta 2023 yılına kadar şekillendirebilecek, önemli bir seçim. 2 aydır hem yaptıklarımızı hem yapacaklarımızı anlatıyoruz. Sekiz buçuk yıldır Türkiye'nin elde ettiği başarıları halkımızla paylaştık. Şimdi de 2023 hedeflerine doğru hep beraber yürüyelim diyoruz. Türkiye'yi bu hak ettiği, arzu ettiği, çok daha müreffeh, gelişmiş, kalkınmış günlere, demokrasisini çok daha ilerletmiş, temel hak ve özgürlükler konusunda dünyanın en iyi standartlarını yakalamış gerçek anlamda bir hukuk devleti yapabilmek için 'hep beraber çalışmaya devam edelim' diyoruz. Tercih, karar halkımızın olacaktır. Halkımızın vereceği karar her şeyin üstündedir. Halkımız herkesi dinledi, izledi, takip etti. Şu var ki Türk halkının sağduyusu çok kuvvetli, gönül penceresi açık. Türkiye için en hayırlı kararı vereceğine ben gönülden inanıyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye'ye, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.'' -ATALAY, OYUNU KIRIKKALE'DE KULLANDI Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayı Beşir Atalay ise oyunu Kırıkkale'de kullandı. Atalay, ortaokulu okuduğu Atatürk İlköğretim Okulu'nda 1416 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Atalay sandık görevlileriyle tokalaşarak kolaylık diledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, uzun bir maratonun sonuna geldiklerini belirterek, ''Türkiye artık son noktaya geldi. İyi ki sandık var, iyi ki seçim var, vatandaşlar bayram havasında oy kullanıyor. Sandık ve demokrasiyle milletimiz ülkeyi yönetiyor. Artık son nokta ülkemize hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Atalay, bugünün halkın karar günü olduğunu ifade ederek, ''Halkın kararına saygı duyacağız. Güzel bir hava var. Demokrasi şöleni var. Umuyorum, demokrasi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için çabalarımız yerini bulur. Bugün basında dikkatimi çeken, 'İyi ki sandık var, iyi ki seçim var' başlığı her şeyi anlatıyordu. Türkiye ileri demokrasiyle geleceğe yürüyor'' diye konuştu. -BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI DEMİR Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir de oyunu Samsun'un Atakum ilçesinde kullandı. Oyunu kullanmak için Recep Tanrıverdi Lisesi'ne gelen Bakan Demir'i, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Hüseyin Dereli karşıladı. Oy kullanacağı 1056 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geçen Demir, görevlilerle ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra oyunu kullandı. Oy zarfını şeffaf sandığı atarak 'hayırlı olsun' diyen Demir, halk iradesinin önemine değindi. Seçimlerin güzel bir atmosferde geçtiğini ifade eden Demir, ''Demokrasilerin ne güzel bir nimet olduğunu bir kere daha anlıyoruz. İdarecilerin, halkın iradesiyle iş başına gelip, iş başından ayrılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmekte fayda var'' diye konuştu. Bakan Demir, seçimin memlekete hayırlı olmasını, tüm gelişmelerin iyi sonuçlar vermesini diledi. Demir, yeniden halk iradesini arkalarına almayı istediklerini sözlerine ekledi.