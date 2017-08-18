Bakanlar Özhaseki ve Ağbal, Bayburt'ta

Coşkun MENEK/BAYBURT, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bayburt’ta ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki, kent yapılaşmalarını eleştirerek, \"İnsan eliyle yapılanlar, etrafımıza baktığımızda yürek kaldırıyor, doğru bir yapılaşma değil, doğru planlama değil\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, devam eden yatırımları ve belediyenin çalışmalarını incelemek üzere öğle saatlerinde Bayburt\'a geldi. Belediye ziyaretinin ardından sokakları gezeni iki bakan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mete Memiş\'ten bilgi aldı. Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Bir dizi incelemelerin ardından Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal Bayburt Valiliği’ni ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

‘BAŞKANIMIZIN İŞİ ZOR’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki coğrafi itibariyle Bayburt\'un küçük bir şehir gibi gözükmesine rağmen coğrafi güzellikleri ve tabi güzellikleri açısından hiçbir ilin kolay kolay sahip olamayacağı bir nimete sahip olduğunu söyledi.

Bayburt\'un içerisinden güzel bir nehir aktığını hatırlatan Özhaseki \"Etrafında yamaçlar var ve bu güzelliği ile bizim aslında insan olarak daha da hoş hale getirmemiz lazım. Zamanında Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığım sırasında Erciyes\'te yaptığım projelerde, gezdirdiğim insanlardan bir kısmı Batı’dan geldiklerinde şöyle söylemişlerdi; ‘Burada Cenabı Allah dağdan ne vermişse mükemmel vermiş, ama insan eliyle ne yapılmışsa hepsi de çirkin olmuş’ demişlerdi. İnsan eliyle yapılanlar, etrafımıza baktığımızda yürek kaldırıyor, doğru bir yapılaşma değil, doğru planlama değil. Belediye başkanımızın işi zor, epeyce uğraşması lazım ama doğru yerlerden başlamış. İyi işler yapmış, bize gösterdiği bölgelerde kentsel dönüşümler için bizde bakanlık olarak elimizden geldiğince destekleyip yapacağız. Ortaya çok güzel projeler çıkacak” dedi.

PROJELER MASAYA YATIRILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin Baybur’ta yaptıkları ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını kaydederek \"Bayburt\'taki kentsel dönüşüm, Bayburt\'un silüetinin değişimi için görüşmeler yaptık. Kendisinin bu konudaki tecrübelerini takdir ediyoruz. Bugün ki toplantılar sırasında bizlere verdiği ufukla, vizyonla gerçekten Bayburt\'u geliştirecek, dönüştürecek ‘Yeşil Bayburt, kültür şehri Bayburt’ diyebileceğimiz, turizm şehri Bayburt olacak şekilde projeleri tek tek konuşma imkanı bulduk” diye konuştu.

Bakanlar daha sonra karayoluyla Erzurum’a gitti.



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