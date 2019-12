-BAKANLAR OY KULLANDI BURSA (A.A) - 12.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, oyunu Bursa'da kullandı. Doğum yeri olan Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Gevher Sönmez İlköğretim Okulu'na saat 11.10'da gelen Arınç, kendisini bekleyen gazetecileri selamladıktan sonra, 2153 nolu sandıkta 24. dönem milletvekili seçimleri için oyunu kullandı. Arınç, bir süre sandık görevlileri ve vatandaşlarla sohbet etti. Okul çıkışında gazetecilere açıklama yapan Arınç, ''Bir oy bir oydur. Anayasa'da temel haklardan biri seçme ve seçilme hakkıdır. Bugün oyumuzu kullanmak büyük bir sorumluluktur. Bana da kısmet oldu Demirtaş'ta oyumu kullandım. Milletimiz, memleketimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlı olmasını diliyorum. Oy kullanmak büyük bir mutluluk. İnşallah seçim sonuçları da milletimizin hayrına olur'' diye konuştu. Arınç, bir gazetecinin ''Şanlıurfa'da bir grup gazetecilere saldırmış. Bilginiz oldu mu?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Bir bilgim yok doğrusu. Türkiye genelinde bazı olaylar olur ama güvenlik güçleri görevinin başında. Dün İçişleri Bakanımız da bütün tedbirleri aldıklarını söylemişti. Yani hakikaten olaydan haberim yok, geçmiş olsun. Her seçimde Türkiye'nin birçok yerinde güvenliği ihlal edecek olaylar yaşanabilir. Belki Şanlıurfa'daki olaylar bağımsız adayların çekişmesinden de olabilir bilemiyorum. Ama çok dikkat çekecek ölçüde büyük bir olay, olumsuz anlamda yaşanmayacağını ümit ediyorum. Zaten günün yarısı geçti, inşallah geri kalan saatlerde de her taraftan huzurlu, güzel, barışçı mesajlar alırız.'' -EKER, OYUNU DİYARBAKIR'DA KULLANDI Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, oyunu Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kullandı. Eşi Yasemin Eker ile birlikte oyunu kullanmak için TOKİ Lisesi'ne gelen ve sandık görevlileriyle tokalaşan Bakan Eker, daha sonra seçmen bilgi kağıdı ile TC kimlik numarası bulunan kimliğini sandık görevlisine vererek, oy pusulasını aldı Eker, oyunu kullandıktan sonra, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. Eker, ''Seçim sürecinde anlattık, çalıştık. Bugün millet konuşacak, son sözü onlar söyleyecek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ufak tefek şeyler dışında bir şey yaşanmadı, inşallah akşama kadar böyle olur. Milletin iradesi sandığa yansır. İnanıyoruz ki milletimiz hangi kararı verirse o karar çok güzel bir karar olacak. Milletimiz her zaman en iyi değerlendirmeyi yapar'' dedi. Eker, gazetecilerin, daha önce 100 metre olan ve bu seçimde 15 metreye indirilen güvenlik güçlerinin sandıklara yakınlığı konusunda şikayetlerin anımsatılması üzerine şunları söyledi: ''Bize bu konuda bir iki yerle ilgili olay intikal etti, itiraz etmişler. Emniyet de gerekli açıklamayı yapmış onlara. Yani polisin yeni mevzuata göre 15 metreye kadar gelebileceğini ve sadece sandık kurulu başkanının, sandık kurulu üyelerinin de davet edebileceğini, gerektiği hallerde buna ait bilgilendirmenin yapıldığını söylediler. Bana sabah Diyarbakır'da bir iki ilçemizde bazı okullarla ilgili o sıkıntı iletildi. Ben de ilgili arkadaşlarla görüştüm ve onu da söylediler.'' GÖNÜL, OYUNU ANTALYA'DA KULLANDI Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ise oyunu Antalya'da kullandı. Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Turgut Reis İlköğretim Okulu'nda 1284 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Gönül'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bakan Gönül, oyunu kullanmadan önce ''evet'' mührünün kullanılması konusunda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Gönül, çıkışta gazetecilerin, ülkelerindeki olaylar nedeniyle sınırdan geçerek Türkiye'ye sığınan Suriyelilere ilişkin sorularını yanıtladı. Gönül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını, bu açıklamalar çerçevesinde de gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Gönül, bir gazetecinin, ''Bölgede tampon bölge oluşturacak mısınız?'' sorusuna da ''Şu anda böyle bir şey söz konusu değil'' diye yanıt verdi. Gönül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını da diledi. Yeni bir seçimin yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Gönül, ''Seçim Kurulu Havelsan'ın desteği ile önemli değişiklikler yaptı. Bunlar teknolojinin seçim sürecine uygulanması anlamına geliyor. Bunları halka iyi anlatmak lazım. Mührün basımı çok önemli ve kritik. Değişik bir mühür getirilmiş. Onu iyice anlatmazsanız bu teknolojiye vakıf olmayan, uzaktan yakından hiç görmemiş vatandaşlarımız sıkıntıya düşer. Öte yandan mühür çok daha pratik ve iyi. Umarım vatandaşın iradesi tam yansır ve tam olarak da sandıktan çıkar'' dedi. Bakan Gönül, okulun bahçesinde kendisini seçim süreci boyunca takip eden gazetecilere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Gönül, kucağına alarak sevdiği bir çocuğa 5 lira harçlık verdi. -MEHMET ŞİMŞEK BATMAN'DA Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, oyunu Batman'da kullandı. Yavuz Selim Mahallesi Yavuz Selim İlköğretim Okulu'na gelen Maliye Bakanı Şimşek, 1376 nolu sandıkta oyunu kullandı. Gözlemci sıfatıyla Batman'da bulunan Malezya Parlamentosu Keadilan Rakyat Partisi'nden Nurul İzah Anwar, Bakan Şimşek'in oy kullanma işlemlerini cep telefonu ile görüntüledi. Bakan Şimşek, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu Batman'ın en fakir mahallesinde kullandığını, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, ''Seçimler Batman'ımız için, Türkiye için hayırlara vesile olsun. İnşallah istikrar sürecek, ülkemiz kazanacak. Çok önemli bir gün. Oyumuzu Batman'ın en fakir mahallesinde kullandım, hayırlara vesile olsun'' dedi. -BAKAN YILMAZ, OYUNU BİNGÖL'DE KULLANDI Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, oyunu Bingöl'de kullandı. Annesi Fatma Yılmaz ile birlikte oyunu kullanmak için Saray mahallesindeki Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'na gelen Bakan Yılmaz, 1133 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlileriyle tokalaşan Bakan Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz'a da nasıl oy kullanacağı konusunda bilgi verdi. Ardından diğer sandıkları dolaşarak, sandık başkanlarından katılım oranı hakkında bilgi alan Yılmaz, vaktin erken olmasına rağmen katılım oranının iyi olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, ''İnşallah huzurlu bir şekilde başladığı gibi sona erer. Halkımızın iradesini akşam saatlerinde görürüz. Türkiye için, Bingöl için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ne kadar çok katılım olursa biz de o kadar memnun oluruz'' dedi. -DEVLET BAKANI YAZICI OYUNU RİZE'DE KULLANDI Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, oyunu Rize'de kullandı. Kent merkezindeki İstiklal İlköğretim Okulu'nda 1208 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Yazıcı, sandık görevlilerine ve vatandaşlara karanfil verdi. Bakan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ''Uzun yıllar sonra yine Rize'de oy kullandım. Seçimler ülkemiz ve Rize için hayırlı uğurlu olsun'' dedi. -ÇAVUŞOĞLU OYUNU ALANYA'DA KULLANDI Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu da oyunu Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Çavuşoğlu, oyunu kullanmak üzere eşi Hülya, annesi Fatma, babası Osman Çavuşoğlu ve kardeşleri ile Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler beldesindeki Aynur Hasan Sipahioğlu İlköğretim Okulu'na geldi. Okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, annesi ve babasının elini öptükten sonra 2272 nolu sandıkta oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, seçimin huzur ve demokrasi içinde geçmesini diledi. Yarından itibaren Türkiye için çalışmaların devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, ''Vatandaşımızın etmiş olduğu tercihe hepimiz saygı duymalıyız. Demokrasinin gereği budur'' dedi. Çavuşoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye'nin yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, yeni anayasa ile ilgili çalışmalara hemen başlanacağını kaydetti. Türkiye'nin darbe anayasasından tamamen kurtulması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: ''Yeni anayasayı siviller hazırlayacak. Biz siyasiler de onun müzakeresini Meclis'te yapacağız. Bu konuda da umarım siyasi partiler arasında bir konsorsiyum oluşur ve hep beraber sivil yeni bir anayasayı Meclis'te oylarız. Türkiye'nin önünü bu anlamda yine açmış oluruz. Sivil anayasanın önündeki en büyük engel bana göre, bazı siyasi partilerin gereksiz şekilde sadece (AK Parti iktidarda bunu yapmayalım) diye engellemeye çalışmasıdır. Bunu 12 Eylül'de referanduma götürdüğümüz anayasa paketinde de aynı şekilde gördük. Herkese haklar vermesine rağmen, sadece iktidara karşı olabilmek için bu anayasa paketine karşı çıktılar. BDP, MHP ve CHP de karşı çıktı. Bana göre en büyük engel bu. Anayasa Türkiye'nin anayasasıdır ve geleceğin anayasasıdır.'' Seçim barajına yönelik Avrupa Birliği ve bazı siyasi partiler tarafından yapılan eleştirileri de değerlendiren Çavuşoğlu, ''Hiç kimse (Türkiye seçim barajını illa indirmelidir) diyemez. (Yüksektir) diyebilir ama (indirmelidir) diyemez'' diye konuştu.