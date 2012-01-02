T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakanlar nikah şahidi oldu İSTANBUL (A.A)

02 Ocak 2012 00:54

-Bakanlar nikah şahidi oldu İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil'in oğlu Enes Kotil, Yüşra Erkan'la evlendi. Ataköy'deki Sheraton Oteli'nde gerçekleştirilen nikah töreninde, nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Nikahta çiftin şahitliklerini, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ile Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yaptı. Başbakan Yardımcısı Arınç, hayat boyu mutluluklar dilediği çifte evlilik cüzdanını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24