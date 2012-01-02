-Bakanlar nikah şahidi oldu İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil'in oğlu Enes Kotil, Yüşra Erkan'la evlendi. Ataköy'deki Sheraton Oteli'nde gerçekleştirilen nikah töreninde, nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Nikahta çiftin şahitliklerini, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ile Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yaptı. Başbakan Yardımcısı Arınç, hayat boyu mutluluklar dilediği çifte evlilik cüzdanını verdi.