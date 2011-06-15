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Politika

BAKANLAR KURULU'NUN İSTİFASI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 12:29

-BAKANLAR KURULU'NUN İSTİFASI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni hükümetin kurulması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e dün verdiği istifa mektubu, Resmi Gazete'de yayımlandı. İstifa mektubu ve Cumhurbaşkanı Gül'ün bu mektuba yanıtı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Erdoğan, istifa mektubunda, ''12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına göre yeni bir hükümet teşkil edilmesi için 60'ıncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin istifasının kabulünü saygılarımla arz ederim'' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül'ün yanıtında ise ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun istifası kabul edilmiştir. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleriniz için teşekkür eder, yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve devam edilmesini rica ederim'' denildi.

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