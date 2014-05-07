Bakanlar Kurulu'nun gündemi enerji dönüşümü

Almanya'da kısaca EEG olarak anılan yenilenebilir enerji yasası, fosil ve nükleer kaynaklardan güneş, rüzgâr ve biyokütle gibi yenilenebilir türlere geçişi öngörüyor.

EEG kapsamında elektrik faturalarına bir "katılma payı" ekleniyor.

Enerji sarfiyatı yüksek sanayi branşlarının rekabet gücünü koruyabilmesi için hazırlanan bir düzenleme, belirli şartları yerine getiren şirketleri bu "katılma payı"ndan muaf tutuyor.

Özel sektörden daha fazla 'katkı' isteniyor

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, muafiyetten yararlanan şirket sayısının önemli oranda azaltılmasını hedefliyor.

"Der Spiegel" dergisinin haberine göre Gabriel enerji dönüşümüne özel sektörün daha fazla katkı sağlamasını istiyor.

Haberde, giderlerinin yüzde 16'sını enerji harcamaları oluşturması halinde şirketlerin muafiyetten kısmen ya da tamamen yararlandırılacakları belirtildi. Bu oran şimdiye kadar yüzde 14'tü.