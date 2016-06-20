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Politika

Bakanlar Kurulu'nun Beştepe'deki toplantısına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katıldı

Akar'ın kurul üyelerine terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili brifing vermesi bekleniyor

20 Haziran 2016 17:20

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci kez toplandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantının öncelikli gündemi terörle mücadele olacak. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı saat 14:00 de başladı.

Cihan Haber Ajansı'nda (CİHAN) yer alan habere göre; Akar'ın kurul üyelerine terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili brifing vermesi bekleniyor. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin satır başlarını açıkladığı, yeni belediye yasasına da son şeklinin verilmesi bekleniyor. Yasal düzenleme, teröre destek verdiği belirtilen belediye başkanlarının görevden alınabilmesini düzenliyor. Toplantının diğer gündem maddeleri arasında ise Rusya ve İsrail ile olan ilişkileri ile Suriye'deki gelişmeler de olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliyede kurul üyelerine iftar verecek.

 

65. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı da Erdoğan'ın başkanlığında yapılmıştı

 

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı görevlerini bırakmasının ardından koltuğu devralan Binali Yıldırım, 65. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısını 25 Mayıs 2016'da Erdoğan'ın başkanlığında yapmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında bir ilk niteliği taşıyor.

 

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