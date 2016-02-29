Bakanlar Kurulu'nda sürpriz isim: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'na sürpriz bir şekilde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez de davet edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 bakanlığıyla düzenlene Bakanlar Kurulu'na Diyanet İşleri Başkanı'nın katılması 'sürpriz' olarak yorumlandı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıya sürpriz bir isim davet edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez Bakanlar Kurulu'nda sunum yapıyor. Görmez'in hangi konuda sunum yaptığına ilişkin bilginin toplantı sonrasında Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından açıklanacağı bildirildi.