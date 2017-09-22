Bakanlar Kurulu'na TEOG yerine 3 model sunulacak

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geniş Sınavı'nın (TEOG) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası kaldırılmasının ardından yerine getirilecek sistem için üç alternatif bugün (22 Eylül 2017) Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Avantaj ve dezavantajları Cumhurbaşkanı’na aktarılacak. Amaç, öğrenciye daha az sınav stresi yaşatacak modeli bulmak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), kaldırılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine liseye geçişte uygulanması için planladığı modeller, bugün Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak Bakanlar Kurulu’nda yeni kurgulanan üç modelin sunumu yapılacak. Avantaj ve dezavantajları, öğrenci istatistikleri ve bütçeleri anlatılacak. Modeller kurgulanırken, öğrencilerin sınav stresini en aza indirmek, öğretmenleri daha aktif hale getirmek ve ailelerin ekonomik harcamalarını düşürmek amaçlandı.

Pazartesine kalabilir

Bugünkü Bakanlar Kurulu’nun ana gündeminin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu nedeniyle 5 gün öne çekilen MGK kararlarının olması bekleniyor. Ancak, edinilen bilgiye göre bugünkü Bakanlar Kurulu’nda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ve kaldırıldığı açıklanan TEOG yerine getirilmesi planlanan modellerin sunumu da yapılacak. Gündemin durumuna göre modellere ilişkin değerlendirmelerin, Bakanlar Kurulu’nun pazartesi günkü toplantısına kalabileceği bildirildi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG’un alternatiflerinin bir ay içinde Bakanlar Kurulu’na sunulacağını söylemişti, ancak yeni model çalışmaları, Erdoğan’ın ABD dönüşüne yetiştirildi.

Beştepe de çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları da yeni modellerle ilgili olarak çalışmalara katılacaklar. Beştepe’deki eğitim kurmayları, MEB ve kurumlarla koordineli çalışarak Türkiye’ye uygun yeni modellerin oluşturulmasına katkı sağlayacak.



Kulislere yansıdı

Eğitim kulislerinde farklı modeller tartışılmıştı. Bunlar arasında, kendi alanında yüzde 5’lik başarı dilimindeki öğrencilerin merkezi sınavla talep gören okullara yerleştirilmesi, geriye kalanlara adrese dayalı kayıt yapılması; ortaokul notları doğrultusunda liselere sınavsız yerleştirilme ve her okulun kendi sınavını yapması konuşulmuştu.