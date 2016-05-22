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Politika

Bakanlar Kurulu'na kimler ilk kez girdi, kimlerin görevi değişti, kimler yer almadı?

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22 Mayıs 2016 22:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Başbakan BinaliYıldırım'ın açıkladığı 65. hükümetteki değişiklikler dikkat çekti.

 

 

 

 

İşte Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Hükümet 

64. hükümeti kuran AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu,   62. hükümet ve seçim hükümetinin ardından üçüncü kez Başbakanlık görevini üstlenmişti. Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü görevini Numan Kurtulmuş alırken Başbakan yardımcıları, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan oldu.  

 

Ahmet Davutoğlu'nun Bakanlar Kurulu'nda kimler yer aldı? 

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu           
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır           
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık        
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu       
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı         
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu    
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş         
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak         
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç     
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik   
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci       
İçişleri Bakanı Efkan Ala      
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz          
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal
Maliye Bakanı Naci Ağbal    
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı
Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu           
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu        
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım

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