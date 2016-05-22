Bakanlar Kurulu'na kimler ilk kez girdi, kimlerin görevi değişti, kimler yer almadı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Başbakan BinaliYıldırım'ın açıkladığı 65. hükümetteki değişiklikler dikkat çekti.

İşte Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Hükümet

64. hükümeti kuran AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 62. hükümet ve seçim hükümetinin ardından üçüncü kez Başbakanlık görevini üstlenmişti. Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü görevini Numan Kurtulmuş alırken Başbakan yardımcıları, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan oldu.

Ahmet Davutoğlu'nun Bakanlar Kurulu'nda kimler yer aldı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Efkan Ala

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım