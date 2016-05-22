Bakanlar Kurulu'na kimler ilk kez girdi, kimlerin görevi değişti, kimler yer almadı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Başbakan BinaliYıldırım'ın açıkladığı 65. hükümetteki değişiklikler dikkat çekti.
İşte Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Hükümet
64. hükümeti kuran AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 62. hükümet ve seçim hükümetinin ardından üçüncü kez Başbakanlık görevini üstlenmişti. Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü görevini Numan Kurtulmuş alırken Başbakan yardımcıları, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan oldu.
Ahmet Davutoğlu'nun Bakanlar Kurulu'nda kimler yer aldı?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Efkan Ala
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı
Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım