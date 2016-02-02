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Bakanlar Kurulu'na dizi ayarı: Açıklamalar reytingi yüksek dizilerin başlama saatinden önce yapılacak

Bakanlar Kurulu açıklamalarının 20.00'den önce yapılması kararlaştırıldı

02 Şubat 2016 17:30

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamaların reytingleri yüksek dizilerin başlama saatinden önce yapılması kararlaştırıldı.

Hürriyet’ten Gizem Kararış’ın haberine göre kurul, her pazartesi Çankaya Köşkü'nde toplanıyor. Hükümet sözcüsü de toplantı sonrası görüşülen konular hakkında açıklamalar yapıyor.

Pazartesi günleri reytingi yüksek dizilerin yayın saati ile açıklamanın saati kesişiyor.

Bu nedenle hükümet sözcüsünün açıklamaları bazı televizyonlardan yayınlanamazken, yayınlandığı kanalların da izlenme oranı düşük oluyor.

Kabine bu soruna çare olarak Bakanlar Kurulu açıklamalarının dizilerin başlangıç saati olan 20.00'den önce yapılmasına dikkat edilmesine karar verdi. Bu nedenle dün açıklama saat 18.30'da başladı.

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