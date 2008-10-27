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Politika

Bakanlar Kurulu toplandı

Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un da katıldığı Bakanlar Kurulu'nda, askeri yetkililer, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin brifing verecek

27 Ekim 2008 02:00

 
Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Yeni Bina'daki toplantı, saat 13.30'da başladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katıldığı toplantıda, askeri yetkililer, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin brifing verecek.

Orgeneral Başbuğ, Başbakanlık Binasına gelişinde Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala tarafından karşılandı.
 
Bakanlar Kurulu toplantısına, Genelkurmay İç Güvenlik Daire Başkanı ile İstihbarat Başkanlarının da katıldığı öğrenildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan ve kurul üyelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu iç güvenlik harekatına ilişkin brifing veriliyor.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Bakıcı ile İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in de katıldığı bildirildi.



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