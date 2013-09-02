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Politika

Bakanlar Kurulu Suriye için toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısı başladı; toplantıda ağırlıklı olarak Suriye'ye askeri müdahale konuşulacak

02 Eylül 2013 18:37

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'daki toplantı saat 15.00'te başladı.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün Manisa Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'ye askeri müdahale tartışmalarına değinmiş ve Türkiye'nin, çıkarlarına uygun bir hareketin içinde nasıl yer alabileceğini kararlaştırması gerektiğini belirterek, konunun Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda görüşüleceğini söylemişti.
ABD'de Obama'nın kararı Kongre'ye bırakmasının ve İngiltere parlamentosundan 'hayır' kararı çıkmasının ardından, Suriye'ye askeri müdahaleden yana olan hükümetin politikasını değiştirip değiştirmediği toplantıdan sonra anlaşılacak.
 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar kurulu toplantısının ardından Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
 

 

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