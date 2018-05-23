Bakanlar Kurulu Petrol-İş'in Soda Sanayi grevini 60 gün erteledi

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Bakanlar Kurulu, Petrol-İş Sendikası\'nın Soda Sanayii AŞ\'ye bağlı üç işyerinde aldığı grev kararını, \"milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü\" gerekçesiyle 60 gün süreyle erteledi.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:

\"Soda Sanayii Anonim şirketi\'ne bağlı bazı işyerlerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının \'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü\'nden, ertelenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğü konulması; 6356 sayısı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu\'nun 63. maddesine göre Bakanlar Kurulu\'nca 27/05/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.\"

Kararda, şirketin \"Kazanlı Bucağı Yanı - Akdeniz Mersin, Arap Ali Köyü - Seyhan Adana ve Kazanlı Mevkii - Akdeniz Mersin\"de kurulu üç iş yerinde, Petrol-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının \"milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden\" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.