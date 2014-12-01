Bakanlar Kurulu olmadan arazi kamulaştıran şirkete köylüler direndi

Diyarbakır'ın Alçik Köyü'nde Perenco firmasının Bakanlar Kurulu kararı olmadan yaptığı kamulaştırma, İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

Diyarbakır merkeze bağlı Alçik Köyü'nde 1959 yılından beri açtıkları 29 kuyudan petrol çıkaran Perenco firması ile köylüler arasında 2010 yılında hukuk mücadelesi başladı. Köylüler, 1959 yılından beri kendileri ile hiç bir sözleşmesi bulunmayan firma hakkında Diyarbakır 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkemenin aleyhte verdiği karar Yargıtay tarafından bozulurken, Yargıtay kararında firmanın köylüler ile bugüne kadar hiç bir sözleşmesinin bulunmadığını, bu nedenle köylülerin haklarının ödenmesini istedi. Açılan dava devam ederken, Perenco firması bu kez Haziran ayında arazileri Bakanlar Kurulu kararı olmadan kamulaştırdı.

Mahkeme, kamulaştırmayı iptal etti

Petrol şirketi ile hukuk mücadelesini sürdüren köylüler, bu kez Anayasaya göre Bakanlar Kurulu kararı olmadan yapılan kamulaştırmanın iptali için Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açarak, şirketin yaptığı kamulaştırmayı iptal ettirdi.



Karardan sonra firmaya noter aracılığıyla görüşme talebi ileten köylüler, bundan sonuç alamayınca direniş çadırı kurarak, petrol çıkarma çalışmalarını ellerindeki mahkeme kararı ile defalarca durdurdu. Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararından sonra firmanın çalışanlarını arazilerine sokmayan köylüler, bugün jandarma ile karşı karşıya geldi.

Mahkeme kararı okundu

Peranco firmasının talebi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Diyarbakır Valiliği'ne yazı yazarak, şirket çalışanlarının çalışması için jandarmanın bölgede güvenlik önlemi almasını istedi. Bu sabah saatlerinde çok sayıda jandarma zırhlı araçlar ile petrol pompalama istasyonuna gelen firma yetkilileri köylülerin engeli ile karşılaştı.

Yapılan görüşmeler sonucu, mahkeme kararına rağmen istasyona girilmesi konusunda bir uzlaşmaya varıldı. Köylülerden Remzi Çetinkaya, petrol şirketin güvenlik sorumlusunu karşısına alarak kameralar karşısında, mahkeme kararını yüzüne okudu.

Çetinkaya'nın mahkeme kararını okumasından sonra firma çalışanlarının istasyona girilmesine izin verilirken, jandarma yetkilisi, valiliğin emri ile güvenlik için geldiklerini ve eldeki mahkeme kararı nedeniyle bütün işlemleri tutanak altına alacaklarını söyledi.