Bakanlar Kurulu kararları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkez Müdürlüğünün adı "Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü" olarak değiştirildi.



Bakanlar Kurulunun bir diğer kararıyla da 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören hak sahiplerine verilmek üzere Düzce İli, Fevzi Çakmak Mahallesinde inşa edilen 87 adet işyerinin, Düzce İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmesi kararlaştırıldı.

